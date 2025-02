Un nou cutremur a zguduit insula Amorgos, situată în arhipelagul Cicladelor din . Seismul, cu magnitudinea 5,1 s-a produs marţi, la ora 04:46 GMT, la 30 de kilometri sud de insulă, a anunţat Institutul american de geofizică (USGS).

Potrivit informațiilor furnizate de USGS, epicentrul a fost localizat, iniţial, la 36,56 grade latitudine nordică şi 25,84 grade longitudine estică. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

De menționat că regiunea situată între insula turistică şi insula vecină Amorgos a fost scena a mii de cutremure în ultimele săptămâni. Acestea au început să se producă din luna ianuarie, provocând panică în rândul populației. Au existat speculații conform cărora, insula Santorini ar putea să se prăbușească în mare din cauza mișcărilor tectonice.

Experții încearcă să liniștească populația din zonă, dar sunt de acord că această secvență seismică se ca întinde pe mai multe săptămâni. Din acest motiv mii de localnici au părăsit insula turistică Santorini încă de la începutul lunii februarie. Având în vedere specificul turistic, insula fiind renumită în întreaga lume, aici au fost construite nunmeroase case și hoteluri pe stânci.

Autoritățile elene au declarat starea de urgență pe Santorini, măsură care va dura până pe 3 martie. De asemenea, și pe insula vecină, Amorgos, Protecția Civilă a declarat starea de urgență până pe 11 martie.

Deși nivelul de panică este foarte ridicat în rândul locuitorilor din cele două insule grecești, această serie de cutremure nu a provocat victime sau pagube materiale semnificative.

Multe dintre aceste seisme au fost prea slabe pentru a fi simţite. Cel mai puternic, cu magnitudinea 5,3, s-a produs la 10 februarie. Mișcarea a fost resimțită până la Atena.

The – sequence in the southern , , continues with a 5.1 magnitude striking today. I’ve updated my map , adding a dynamic table that shows statistics for any selected time window using the time slider.

— Spiros Staridas (@StaridasGeo)