Un oraș turistic foarte popular din apropierea României încearcă să își schimbe radical imaginea, după ani în care turismul de petrecere a dominat centrul vechi. Autoritățile locale au decis să intervină direct, invocând probleme tot mai frecvente legate de comportamentul turiștilor.

Ce prevede noua interdicție privind vânzarea de alcool

Split a devenit primul oraș din care interzice comercializarea alcoolului în magazine după ora 20.00, decizia urmând să se aplice inclusiv supermarketurilor și magazinelor specializate.

Măsura vizează intervalul 20.00–6.00 și este gândită în special pentru zonele turistice intens circulate. Autoritățile locale iau în calcul extinderea regulii și în cartiere mai puțin frecventate de vizitatori, dacă rezultatele vor fi considerate satisfăcătoare.

De ce au decis autoritățile să intervină

Primarul orașului, Tomislav Šuta, a justificat decizia prin situațiile tot mai frecvente din centrul istoric, descrise ca fiind „inacceptabile”, din cauza turiștilor aflați în stare avansată de ebrietate. Administrația locală susține că patrimoniul urban și calitatea vieții locuitorilor sunt afectate direct de acest tip de comportament. Restricția nu se va aplica însă barurilor, cluburilor și restaurantelor, care vor putea funcționa în continuare fără modificări.

Oamenii de afaceri locali privesc măsura ca pe un semnal clar al unei repoziționări strategice a orașului, cunoscut mult timp ca „destinație de petrecere”. Autoritățile doresc promovarea unui turism cultural și istoric, considerat mai sustenabil pe termen lung. În viziunea lor, decizia nu elimină distracția, ci încurajează un consum mai responsabil de .

Ce alte orașe croate au luat măsuri similare

Și alte destinații din Croația au încercat să limiteze efectele excesiv asupra comunităților locale. Hvar a impus anul trecut restricții stricte de zgomot, limitând nivelul sonor la 85 de decibeli pe timpul verii, relatează Jurnalul.ro.

La rândul său, Dubrovnik a redus numărul navelor de croazieră și accesul turiștilor în Orașul Vechi, încercând să protejeze una dintre cele mai aglomerate destinații europene.