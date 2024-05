Un panou publicitar a ucis 12 persoane și rănit alte 60. Furtuna din Mumbai a făcut ravagii (VIDEO)

a fost doborât de furtună, luni, în Mumbai, India, și a ucis 12 persoane și rănit alte 60.

Oamenii au fost prinși sub panoul care a căzut lângă o benzinărie din estul orașului. Opt persoane au fost scoase de sub acesta și au mai rămas încă patru care nu au putut fi extrase din cauza riscului producerii unui incident, având în vedere că misiunea de salvare se desfășura lângă o benzinărie, conform

Autoritățile municipale au transmis că 60 de persoane au fosat salvate și transportate la spital pentru a primi îngrijirile medicale de specialitate.

Giant Hoarding Collapses in Pantnagar of Ghatkopar East – Police Railway Colony near a Petrol Pump in Mumbai amid heavy rains. 7 people injured as per initial details. Some people reportedly trapped, rescue ops underway. Did Municipality give permission for such a huge hoarding?

