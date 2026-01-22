Donald Trump și-a construit o jucărie prin înființarea Consiliului pentru Pace. Fostul președinte Traian Băsescu consideră că șeful de la vrea să joace un rol de lider global, în condițiile în care mandatul său este limitat la conducerea SUA.

Jucăria lui Donald Trump

al României, Traian Băsescu, a analizat inițiativa de înființare a Consiliului pentru Pace, propus de Donald Trump. El a precizat că inițiativa a fost validată de ONU pentru a rezolva problemele din Gaza. Trump dorește să o transforme într-o structură permanentă, aflată la dispoziția sa, în spatgele căreia vor fi foarte mulți bani.

„Este o inițiativă care pornește de la ONU. Inițiativa acestui Consiliu al Păcii pentru Gaza este o inițiativă care a fost validată de ONU, dar este evident că Trump vrea să-și facă o jucărie proprie. Nu știu exact dacă înțelege ce vrea să facă în viitor cu această jucărie. Nu poate fi o jucărie temporară, când ceri un miliard de la fiecare participant. Este vorba despre o structură care va avea în spate bani mulți”, a declarat fostul președinte în emisiunea Politica Zilei, difuzată de B1 TV.

Potrivit spuselor sale, Trump și-a făcut un calcul greșit cu acest consiliu, mai ales că au ales să facă parte din structură. Băsescu a mai arătat că înființarea Consiliului pentru pace nu este justificat din perspectiva schimhării ordinii mondiale.

„Deci este evident că Trump vrea să o permanentizeze, dar cred că are o socoteală greșită. Toată lumea vorbește despre schimbarea ordinii mondiale. Mie îmi este foarte greu să depistez aceste elemente formidabile de schimbare a ordinii mondiale. Până la urmă Consiliul de Securitate al ONU îi are pe învingătorii din cel de-al doilea Război Mondial. Statele Unite sunt mult mai puternice decât au fost când s-a constituit Consilului de Securitate”m a precizat Băsescu.

Statele Unite, cea mai influentă putere globală

Fostul președinte a mai spus că Statele Unite, în prezent conduse de Donald Trump, reprezintă cu cea mai mare influență. SUA și-au consolidat poziția atrăgând alături, prin NATO, și statele din estul Europei. Mai mult, a reușit să scoată Rusia din mai multe zone pe care le controla. Iar acest lucru reprezintă un beneficiu important.

„În momentul de față s-a adunat la zona de influență a SUA toată partea de est a Europei, care era sub controlul Moscovei. America de Sud este sub control american. Pe ruși i-a scos de peste tot de pe unde i-a prins, Din Veneuela i-a scos cu tot cu Maduro, i-a prins în Nagorno Karabah, i-a scos și America a făcut pace între azeri și armeni. Ce să mai vrea să facă o nouă ordine a lumii, când SUA sunt în momentul de față cei care fac jocurile globale. Ce ordine să mai schimbi? ”, a explicat fostul șef al statului.

În acest context, Băsescu nu mai vede logica în declarațiile americane privind schimbarea ordinii mondiale. SUA reprezintă puterea care face regulile la nivel global, alături de aliații săi. Din acest motiv, concluzionează, nou-înființatul consili pentru pace reprezintă doar o jucărie cu ajutorul căreia Trump încearcă să se mențină relevant și după încheierea mandatului prezidențial.

„Au fost puterea globală cea mai importantă și s-au consolidat, ca fiind cea mai mare putere globală. Din acest motiv văd acest comitet pentru pace drept o jucărie pe care o face Trump. Știind că are un mandat limitat în SUA își caută o funcție importantă la nivel global. Slavă Domnului, eu mulțumesc, și sper să rămână așa, inteligenței europene care nu s-a regăsit în acest comitet, și bine a făcut”, a subliniat Băsescu.