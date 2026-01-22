B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Donald Trump și-a creat o jucărie. Cum vede Traian Băsescu înființarea Consiliului pentru Pace (VIDEO)

Donald Trump și-a creat o jucărie. Cum vede Traian Băsescu înființarea Consiliului pentru Pace (VIDEO)

Adrian Teampău
22 ian. 2026, 17:58
Donald Trump și-a creat o jucărie. Cum vede Traian Băsescu înființarea Consiliului pentru Pace (VIDEO)
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Jucăria lui Donald Trump
  2. Statele Unite, cea mai influentă putere globală

Donald Trump și-a construit o jucărie prin înființarea Consiliului pentru Pace. Fostul președinte Traian Băsescu consideră că șeful de la Casa Albă vrea să joace un rol de lider global, în condițiile în care mandatul său este limitat la conducerea SUA.

Jucăria lui Donald Trump

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a analizat inițiativa de înființare a Consiliului pentru Pace, propus de Donald Trump. El a precizat că inițiativa a fost validată de ONU pentru a rezolva problemele din Gaza. Trump dorește să o transforme într-o structură permanentă, aflată la dispoziția sa, în spatgele căreia vor fi foarte mulți bani.

„Este o inițiativă care pornește de la ONU. Inițiativa acestui Consiliu al Păcii pentru Gaza este o inițiativă care a fost validată de ONU, dar este evident că Trump vrea să-și facă o jucărie proprie. Nu știu exact dacă înțelege ce vrea să facă în viitor cu această jucărie. Nu poate fi o jucărie temporară, când ceri un miliard de la fiecare participant. Este vorba despre o structură care va avea în spate bani mulți”, a declarat fostul președinte în emisiunea Politica Zilei, difuzată de B1 TV.

Potrivit spuselor sale, Trump și-a făcut un calcul greșit cu acest consiliu, mai ales că liderii europeni au ales să facă parte din structură. Băsescu a mai arătat că înființarea Consiliului pentru pace nu este justificat din perspectiva schimhării ordinii mondiale.

„Deci este evident că Trump vrea să o permanentizeze, dar cred că are o socoteală greșită. Toată lumea vorbește despre schimbarea ordinii mondiale. Mie îmi este foarte greu să depistez aceste elemente formidabile de schimbare a ordinii mondiale. Până la urmă Consiliul de Securitate al ONU îi are pe învingătorii din cel de-al doilea Război Mondial. Statele Unite sunt mult mai puternice decât au fost când s-a constituit Consilului de Securitate”m a precizat Băsescu.

Statele Unite, cea mai influentă putere globală

Fostul președinte a mai spus că Statele Unite, în prezent conduse de Donald Trump, reprezintă puterea globală cu cea mai mare influență. SUA și-au consolidat poziția atrăgând alături, prin NATO, și statele din estul Europei. Mai mult, a reușit să scoată Rusia din mai multe zone pe care le controla. Iar acest lucru reprezintă un beneficiu important.

„În momentul de față s-a adunat la zona de influență a SUA toată partea de est a Europei, care era sub controlul Moscovei. America de Sud este sub control american. Pe ruși i-a scos de peste tot de pe unde i-a prins, Din Veneuela i-a scos cu tot cu Maduro, i-a prins în Nagorno Karabah, i-a scos și America a făcut pace între azeri și armeni. Ce să mai vrea să facă o nouă ordine a lumii, când SUA sunt în momentul de față cei care fac jocurile globale. Ce ordine să mai schimbi? ”, a explicat fostul șef al statului.

În acest context, Băsescu nu mai vede logica în declarațiile americane privind schimbarea ordinii mondiale. SUA reprezintă puterea care face regulile la nivel global, alături de aliații săi. Din acest motiv, concluzionează, nou-înființatul consili pentru pace reprezintă doar o jucărie cu ajutorul căreia Trump încearcă să se mențină relevant și după încheierea mandatului prezidențial.

„Au fost puterea globală cea mai importantă și s-au consolidat, ca fiind cea mai mare putere globală. Din acest motiv văd acest comitet pentru pace drept o jucărie pe care o face Trump. Știind că are un mandat limitat în SUA își caută o funcție importantă la nivel global. Slavă Domnului, eu mulțumesc, și sper să rămână așa, inteligenței europene care nu s-a regăsit în acest comitet, și bine a făcut”, a subliniat Băsescu.

Tags:
Citește și...
Traian Băsescu îi dă dreptate lui Nicușor Dan. Ce spune despre felul în care președintele a tratat invitația lui Donald Trump (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu îi dă dreptate lui Nicușor Dan. Ce spune despre felul în care președintele a tratat invitația lui Donald Trump (VIDEO)
Noul șef al AEP propune modificarea legislației electorale. Adrian Țuțuianu s-a întâlnit cu reprezentanți ai societății civile
Politică
Noul șef al AEP propune modificarea legislației electorale. Adrian Țuțuianu s-a întâlnit cu reprezentanți ai societății civile
Protestatarii l-au așteptat pe Ilie Bolojan cu pietre. Ce l-a sfătuit SPP-ul? Dezvăluirile șefului CJ Botoșani: „Vă dau o poză!” (VIDEO)
Politică
Protestatarii l-au așteptat pe Ilie Bolojan cu pietre. Ce l-a sfătuit SPP-ul? Dezvăluirile șefului CJ Botoșani: „Vă dau o poză!” (VIDEO)
Suveranism cu excepții? Cum explică George Simion scena tortului în forma Groenlandei cu steagul SUA: „Nu puteam evita”
Politică
Suveranism cu excepții? Cum explică George Simion scena tortului în forma Groenlandei cu steagul SUA: „Nu puteam evita”
Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat, doar pentru unii. Ce categorii de „speciali” vor beneficia în continuare. Proiectul, pe masa Guvernului Bolojan
Politică
Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat, doar pentru unii. Ce categorii de „speciali” vor beneficia în continuare. Proiectul, pe masa Guvernului Bolojan
Ce țări merg la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Pe cine a chemat președintele SUA și cine a zis „DA”
Politică
Ce țări merg la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Pe cine a chemat președintele SUA și cine a zis „DA”
Lovitură pentru bugetari. Ce schimbări vrea să facă Guvernul Bolojan în administrația publică
Politică
Lovitură pentru bugetari. Ce schimbări vrea să facă Guvernul Bolojan în administrația publică
Scandal între prim-miniștri. Atac dur de la fostul la actualul premier. Ciolacu îi spune lui Bolojan că nu a lăsat nicio moștenire grea
Politică
Scandal între prim-miniștri. Atac dur de la fostul la actualul premier. Ciolacu îi spune lui Bolojan că nu a lăsat nicio moștenire grea
Ministerul Sănătății propune o nouă cale profesională pentru absolvenții de Medicină fără rezidențiat. Ce schimbări ar putea apărea în sistemul sanitar
Politică
Ministerul Sănătății propune o nouă cale profesională pentru absolvenții de Medicină fără rezidențiat. Ce schimbări ar putea apărea în sistemul sanitar
Blocaj temporar pentru acordul UE–Mercosur. Cum au votat, de fapt, europarlamentarii români și ce se întâmplă mai departe
Politică
Blocaj temporar pentru acordul UE–Mercosur. Cum au votat, de fapt, europarlamentarii români și ce se întâmplă mai departe
Ultima oră
19:30 - Veste uriașă pentru schiori: Unde a fost deschisă cea mai lungă pârtie de schi din România
19:23 - Trofeul Cupei Mondiale va fi înmânat de Donald Trump pe 19 iulie! Anunțul șefului FIFA înainte de CM 2026
18:38 - Moarte misterioasă în Brașov! O femeie de 39 de ani a fost găsită fără viață. În casă erau și cei 5 copii
18:33 - Alina Sorescu rupe tăcerea la un an de la divorțul. Ce spune artista despre o posibilă relație
18:32 - Traian Băsescu îi dă dreptate lui Nicușor Dan. Ce spune despre felul în care președintele a tratat invitația lui Donald Trump (VIDEO)
17:36 - Anunț de ultimă oră pentru clienții Hidroelectrica: Ce se întâmplă cu facturile
17:29 - Nominalizările la Oscar 2026 au fost anunțate oficial! Nimeni nu se aștepta la asta: un film face istorie cu 16 selecții
17:14 - Noul șef al AEP propune modificarea legislației electorale. Adrian Țuțuianu s-a întâlnit cu reprezentanți ai societății civile
16:44 - Alertă pentru pensionari: Cine riscă să rămână fără pensie până pe 31 martie
16:42 - Zmeura de aur 2026. Cele mai neinspirate producții cinematografice vor fi „recompensate” pe 14 martie