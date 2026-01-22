Acordul Mercosur va aduce lucruri bune pentru Uniunea Europeană și pentru România, este de părere Traian Băsescu. Fostul președinte consideră că prevederile înțelegerii nu au fost suficient explicate și de aici vin contestările.

Acordul Mercosur, bun pentru comerțul mondial

Fostul președinte Traian Băsescu a explicat că acordul comercial încheiat de nu a fost explicat suficient. De aici numeroasele , în rândul fermierilor, în special. Acordul Mercosur va aduce beneficii, atât pentru industria producătoare de mașini din România, cât și penru fermieri.

„Eu cred că a fost foarte bine (încheierea acordului Mercosur – n. red.) pentru că asta înseamnă o piață liberă de 700 de milioane de suflete care consumă și în care nu se vor plăti, la un moment dat, după perioada de tranziție, taxe vamale pentru mărfurile care intră în UE sau în țările Mercosur. Asta este foarte bine și arată că așa se face comerțul global și în interesul oamenilor, nu cu bâta taxelor vamale cum înțelege Trump că ar trebui”, a declarat Traian Băsescu la B1 TV, în emisiunea Politica Zilei.

Fostul președinte a precizat că acest acord are două componente, una politică și o alta comercială. Potrivit spuselor sale, chiar dacă a trimis acordul comercial la CJUE, Comisia Europeană va putea să-l pună în practică. Băsescu este de părere că acest acord ar fi trebuit explicat mai bine pentru a nu fi contestat.

Aici trebuie explicat că sunt două acorduri. Este un acord de parteneriat UE – Mercosur, partea politică, ce va trebui trecut prin toate parlamentele naționale pentru a intra în vigoare. Și este acordul comercial care nu are nevoie de votul parlamentelor naționale, ci doar de votul Parlamentului European. Parlamentul European l-a trimis la CJUE dar este în autoritatea Comisiei Europene să-l pună în aplicare fără să aștepte decizia Curții. Acest acord care îi protejează foarte bine pe agricultori va intra în vigoare în martie. Aici sunt de vină cei care trebuiau să explice în ce constă acest acord pentru că nu au explicat”, a precizat Băsescu.

Ce avantaje sunt pentru fermieri

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că acordul Mercosur nu îi va dezavantaja pe și nici pe cei europeni. El a dat ca exemplu ceea ce se va întâmpla în privința importurilor de carne de pasăre și de vită.

„În condițiile în care avem un Trump care azi schimbă tarifele, poimâine le rearanjează, un astfel de acord este foarte bun și vizeză atât industria cât și agricultura. Iar agricultorii români, ca și cei europeni, sunt protejați foarte bine. Spre exemplu, statele Mercosur pot să exporte în UE doar 1,5% din producția UE la carne de vită. Când vine vorba de carne de pasăre, procentul este de 1,3% din producția UE”, a mai spus Băsescu.

Fostul șef al statului a arătat că există cote de import care nu pot fi depășite. Iar în cazul în care, pe anumite perioade, vor exista surplusuri, pentru ca prețurile să nu scadă, UE va interveni cu ajutoare financiare.

„În plus, acordul are 43 de miliarde de euro la dispoziția CE pentru a plăti agricultorilor europeni eventuale excese de import de carne de pasăre sau carne de vită. Aceste importuri sunt limitate, dar pot fi perioade în care să nu fie un import egal ceea ce ar produce o scădere a prețurilor. UE intervine imediat și compensează”, a precizat fostul președinte.

Acordul Mercosur vine cu avantaje pentru România

Fost președinte Traian Băsescu a mai explicat că acordul Mercosur va avea numeroase avantaje pentru industria producătoare de autovehicule. Astfel, mașinile românești, ca și celelalte din Europa vor putea fi exportate fără taxe vamale pe piețele din America de Sud. În opinia sa, acest lucru va fi benefic pentru că industria auto se confruntă cu mari dificultăți.

„Bine ar fi ca acest acord să fie explicat pentru că este bun. Gândiți-vă că putem exporta mașini fără taxe vamale. Avem 280.000 de salariați în industria auto. Sunt producătorii de componente. În momentul de față sunt probleme cu producția de autovehicule în Germania, iar acest lucru ne afectează. Piața Mercosur va fi o piață foarte bună, fără taxe vamale la mașini și pentru noi”, a spus Băsescu.