Traian Băsescu îi dă dreptate Maiei Sandu, președinta Republicii Moldova, atunci când susține că un pentru unirea cu România nu ar avea succes. Lidera de la Chișinău crede că unirea ar putea garanta pacea și apartenența moldovenilor la lumea liberă.

Traian Băsescu comentează declarațiile Maiei Sandu

Președinta a declarat, într-o conferință de presă, că nu referendum pe tema unirii cu România ar fi un eșec la Chișinău. Maia Sandu a făcut aceste declarații într-o conferință de presă, întrebată de un jurnalist. Anterior, ea a declarat că ar susține o astfel de consultare, în favoarea unirii.

Întrebat, în emisiunea Politica Zilei, difuzată de B1 TV, cum comentează noile declarații de la Chișinău, Traian Băsescu i-a dat dreptate Maiei Sandu. Potrivit spuselor sale, în prezent, procentul cetățenilor moldoveni care ar vota în favoarea unirii este mai mic de 51%. Însă, a precizat fostul președinte, acesta a pornit de la 3%, drept care sunt speranțe că la un moment dat va crește la mai mult de jumătate.

„Maia Sandu are cetățenie română ca de altfel și premierul… tot guvernul de la Chișinău are cetățenie română. Maia Sandu are dreptate pentru că în momentul de față nu sunt 51% dintre cetățenii Republicii Moldova care să vrea unirea cu România. Procesul de derusificare a pornit de undeva de la 3% a celor care voiau unirea și a ajuns la 40%, cetățeni moldoveni care ar vrea unirea cu România. Mai este timp”, a declarat Băsescu.