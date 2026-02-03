B1 Inregistrari!
Pensionar răpit și torturat în Franța după o confuzie uriașă. Răpitorii căutau milioane de euro în cripto

Pensionar răpit și torturat în Franța după o confuzie uriașă. Răpitorii căutau milioane de euro în cripto

03 feb. 2026, 18:39
Pensionar răpit și torturat în Franța după o confuzie uriașă. Răpitorii căutau milioane de euro în cripto
Cuprins
  1. Cum a fost răpit un pensionar de 74 de ani din propria locuință
  2. Ce acte de tortură au comis agresorii în Franța
  3. Ce riscă acum cei trei tineri arestați

 Un pensionar de 74 de ani a fost răpit din propria casă și torturat timp de 16 ore în Franța . Trei tineri l-au confundat pe bărbat cu un milionar în criptomonede și au cerut o răscumpărare uriașă. Victima a trecut printr-un calvar de nedescris înainte de a fi abandonată pe o autostradă, în timp ce agresorii au fost prinși de poliție.

Cum a fost răpit un pensionar de 74 de ani din propria locuință

Atacul a avut loc la sfârșitul lunii ianuarie în orașul Voiron. Cei trei agresori au intrat prin efracție în casă, unde se aflau victima și trei adolescenți. În timp ce partenera bărbatului a reușit să se ascundă în pod, pensionarul de 74 de ani  a fost luat cu forța și dus într-un bar din Valence. Adolescenții au fost legați, iar telefoanele le-au fost confiscate pentru ca aceștia să nu poată cere ajutor.

Răpitorii erau convinși că familia deține 3 milioane de euro în monede virtuale. Aceștia au filmat scenele de tortură și le-au trimis fiului victimei pentru a-l forța să plătească. Din păcate pentru victimă, totul a fost o confuzie gravă: fiul acestuia este doar un dezvoltator web fără nicio legătură cu piața cripto.

Ce acte de tortură au comis agresorii în Franța

Potrivit libertatea, timp de 16 ore, bărbatul a fost supus unor violențe extreme. Când a fost abandonat pe autostradă, pensionarul era desfigurat și avea un deget tăiat. Anchetatorii au rămas surprinși de cruzimea atacatorilor, dar și de amatorismul lor, având în vedere că au greșit complet ținta atacului. Pentru a șterge urmele, tinerii au dat foc mașinii folosite, însă au fost identificați rapid de autoritățile din Franța.

„Acestea sunt acte extrem de violente care demonstrează un nivel flagrant de amatorism. Clientul meu a îndurat un iad și a fost confruntat de indivizi gata să facă orice”, a declarat Fabien Rajon, avocatul familiei.

Ce riscă acum cei trei tineri arestați

Cei trei bărbați, toți în vârstă de aproximativ 20 de ani, au fost arestați și sunt cercetați pentru infracțiuni extrem de grave. Printre acuzații se numără răpirea, luarea de ostatici, tortura și acte de barbarie. Primele date ale anchetei arată că aceștia nu au acționat singuri, ci ar fi fost plătiți de un sponsor care le-ar fi dat informațiile greșite despre averea victimei.

