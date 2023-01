Un preot susține că a fost în iad: „Nu l-aș dori nici celui mai mare dușman al meu”

Un preot din Michigan, Gerald Johnson, a declarat pe Tik Tok că a murit în 2016 și a ajuns în iad după un atac de cord. El susține că în iad se cântă melodii precum „Umbrella” de la Rihanna și „Don’t Worry Be Happy” de la Bobby McFerrin, dar în versiuni cântate de demoni într-un mod groaznic. Acesta a menționat că a văzut un om care ardea de viu.

Un preot american susține că a văzut iadul

“Iadul chiar e atât de rău pe cât îți imaginezi. Nu l-aș dori nici celui mai mare dușman al meu”, povestește preotul, citat de

Videoclipul de pe Tik Tok care a depășit jumătate de milion de like-uri în doar câteva ore îl arată pe preot în prim-plan în timp ce explică cu lux de amănunte cum a fost trecerea la iad și ce a simțit în momentul desprinderii de dimensiunea pământească:

“Spiritul meu a părăsit corpul fizic și am crezut că mă duc sus (în Rai). Am crezut că am făcut atât de mult bine în timpul vieții și că am ajutat atât de mulți oameni, încât ajung în Rai, și, totuși, am coborât în iad. Lucrurile pe care le-am văzut acolo sunt de nedescris”.

Ce melodii cântă în iad

Gerald Johnson a spus că a văzut un om “care mergea în patru labe ca un câine și care a luat foc din cap până în picioare. Avea ochii bulbucați și purta lanțuri la gât”, relatează The Jerusalem Post.

Coloana sonoră a iadului e compusă din “Umbrella” a Rihannei și “Don’t Worry Be Happy” a lui Bobby McFerrin. Dar nu în versiunile originale, ci cântate de demoni într-un mod atroce, tinzând să-i tortureze pe cei care ascultă aceste melodii la nesfârșit.