Ședința Coaliției de guvernare programată pentru această săptămână nu va mai avea loc, potrivit Știripesurse. Informația vine în contextul unor tensiuni majore între partidele aflate la putere, după o întâlnire tensionată desfășurată lunea trecută la Palatul Victoria.

Atunci, discuțiile dintre liderii coaliției s-au blocat pe două subiecte sensibile. Mai exact, este vorba despre reforma administrativă și pachetul de măsuri pentru relansarea economică. Surse politice au declarat că tonul discuțiilor a fost unul ridicat, iar consensul a fost greu de obținut.

De ce nu are loc ședința Coaliției de guvernare zilele acestea

Potrivit , astăzi nu este programată nicio ședință a coaliției de guvernare. Mai mult, absența unuia dintre principalii lideri politici ar contribui la amânarea discuțiilor.

Mâine, liderul Partidului Social Democrat și președinte al Camerei Deputaților, va pleca într-o vizită oficială în Israel.

Grindeanu ar urma să aibă o întrevedere inclusiv cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu.

În acest context, surse politice susțin că discuțiile decisive ar urma să fie reluate după revenirea acestuia în țară, într-un moment considerat mai favorabil pentru negocieri.

S-a ajuns sau nu la un acord privind reforma administrativă și relansarea economică

Deși ședința de Coaliție a fost amânată, sursele indică faptul că, în cele din urmă, partidele aflate la guvernare s-ar fi înțeles asupra direcțiilor mari privind reforma administrativă și măsurile de relansare economică.

Ședința Coaliției de guvernare, amânată. Ce prevede pachetul de solidaritate propus de PSD

Pachetul de solidaritate avansat de PSD ar urma să fie introdus în Legea bugetului pentru anul 2026. Decizia vine după ședința PSD de la Vila Lac, care a avut loc duminică seara, unde au fost votate trei măsuri considerate prioritare:

eliminarea CASS-ului pentru mame;

un pachet de sprijin pentru copiii din familiile vulnerabile;

acordarea unui ajutor one-off pentru pensionarii cu pensii mici.

Ce înseamnă, concret, ajutorul one-off pentru pensionari propus de PSD

Pachetul de măsuri sociale avansat de Partidul Social Democrat prevede acordarea unui sprijin financiar unic pentru pensionarii cu venituri mici și medii, măsură care ar urma să fie inclusă în proiectul Legii bugetului pe anul 2026. Inițiativa vizează atenuarea presiunii financiare asupra categoriilor vulnerabile, într-un context economic complicat.

Potrivit informațiilor vehiculate în interiorul coaliției, sprijinul financiar ar urma să fie diferențiat în funcție de nivelul pensiei, astfel încât ajutorul să ajungă prioritar la cei mai afectați de scumpiri. Pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei ar urma să primească cel mai mare sprijin, în timp ce sumele scad progresiv pentru tranșele superioare de pensii.

Banii nu ar urma să fie virați într-o singură tranșă, ci împărțiți în două plăți egale, programate pentru primăvara și finalul anului 2026, pentru a oferi un sprijin constant pe parcursul anului. Măsura ar urma să vizeze câteva milioane de beneficiari, iar impactul total asupra bugetului de stat se ridică la peste două miliarde de lei, potrivit estimărilor discutate în prezent la nivel guvernamental.

Prin acest mecanism, social-democrații încearcă să introducă o formă de protecție socială punctuală, destinată să completeze veniturile pensionarilor, fără a modifica permanent nivelul pensiilor, decizia finală urmând să fie luată odată cu adoptarea bugetului pentru 2026.