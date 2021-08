Un român a fost arestat în Italia, după ce ar fi provocat un important incendiu de vegetație (VIDEO)

Un roman a fost arestat în Italia, după ce ar fi provocat un incendiu de vegetație soldat cu pagube importante. Focul a fost atât de puternic, încât italienii au fost nevoiți să folosească avioane şi elicoptere ca să-l țină sub control.

Incendiul provocat de roman a fost unul deosebit de puternic. Vegetația a ars neîntrerupt mai multe zile, iar autoritățile italiene au fost nevoite sa apeleze, pe lângă pompieri si vehicule de stingere terestre, si la avioane si elicoptere cu apa. Mai mult decât atât, focarul pe care l-a provocat s-a apropiat periculos de mult și de două orașe aflate in apropiere.

Un român, arestat în Italia pentru că ar fi provocat un incendiu de vegetație

Românul a fost surprins de polițiști în timp ce alimenta flăcările, într-o zona din sud-vestul țării. Iar individul nu este la prima abatere. În 2017, acesta a ajuns la închisoare pentru o faptă similară, scrie Corriere della Sera.

Iar in urma cu doar câteva zile, o alta persoana, de data aceasta un fermier italian in vârsta de 50 de ani a fost surprins in timp ce dădea foc vegetației pe un câmp. Și acesta a fost reținut de autorități si acuzat de incendiere.