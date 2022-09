Un român care are familia în Moscova, mărturisiri tulburătoare: „E haos, sunt lacrimi, au primit telefoane de la cei cu recrutările!”

Mobilizarea parțială în Rusia, anunțată de Vladimir Putin a creat un adevărat haos. Rușii se tem acum că pot fi chemați să meargă pe front în orice moment. Un cetățean româno-moldovean a povestit care este în acest moment atmosfera în Rusia, după anunțul făcut de Vladimir Putin.

Dezvăluiri făcute de un român despre atmosfera din Moscova

Acesta are în prezent toată familia în Moscova și a precizat că se teme pentru siguranța lor:

„E haos, sunt lacrimi, e nesiguranța zilei de mâine, e nesiguranță totală. Tot ce îmi spun este că mai mult ca sigur vor fi trei valuri de mobilizări. Ce se cere în momentul ăsta sunt cei care au făcut armata, pe vremea Uniunii Sovietice sau acuma, după ce s-a destrămat Uniunea. Cei care au specialități sau specializări în armată, nu neapărat militari de profesie, care știu să tragă.

Cei de la mine din familie sunt puțin speriați pentru că sunt tineri, n-au făcut deloc armată. În primul val au zis că sigur nu nimeresc, însă au primit telefoanele de la comandamentul regional să întrebe dacă sunt pe teritoriul Federației Ruse în momentul ăsta, ei având și dublă cetățenie.

Am vorbit cu foști colegi de generală, că noi suntem născuți în Uniunea Sovietică și unul dintre ei este chiar trecut prin niște peripeții din regimul Putin cu rămas fără business, luat, business, cu probleme mari. El a zis că sigur nu scapă de recrutare- e de vârsta mea – nici fiul lui, deși fiul lui a terminat școala militară și are pregătire militară, A zis că are un certificat care îl scutește cumva cu probleme mentale, dar a zis că sigur nu scapă”, a mărturisit românul pentru .

Câteva mii de voluntari din Moscova participă la „operațiunea militară specială”. Anunțul a fost făcut de primarul Moscovei, Serghei Sobianin, pe Tot marți, 21 septembrie, edilul capitalei ruse a mai precizat despre finalizarea completării a trei batalioane de voluntari.

Trei batalioane de voluntari luptă cu armele în mână

„Deja astăzi, câteva mii de voluntari de la Moscova iau parte la lupte cu armele în mână. Au fost completate trei batalioane – „Donskoi”, „Gheorgievskii” și „Marșalul Katukov”, a scris Sobianin.

Sobianin este de părere că în zona de „operațiune specială” împotriva Moscovei nu luptă doar armata ucraineană, dar țările NATO poartă un război nedeclarat împotriva Rusiei.