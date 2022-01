Un sistem anti-cancer din celulele umane, descoperit de o echipă de cercetători israelieni

Conform unui studiu condus de către cercetătorii israelieni, aceștia au descoperit un sistem de celule în corpul uman ce are rolul de a inhiba dezvoltarea cancerului, informează agenţia Xinhua, citată de către Agerpres. În urma acestei descoperiri, mai multe medicamente oncologice mult mai eficiente ar putea fi create.

Medicamentele oncologice vor fi mult mai eficiente în viitor

În urma studiului publicat de către Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), oamenii din știință din Israel au descoperit funcția biologică a unei peptide ce are rolul de a acționa ca inhibitor al enzimei protein-kinază.

Sute de enzime protein-kinază au rolul de a transmite informații privind destinul celulelor din corp. Așadar, în funcție de destinul acestora, enzimele pot trimite informații celulelor canceroase să se dividă și să se înmulțească. Prin urmare, prin blocarea acestei celule, se poate încetini sau opri dezvoltarea cancerului.

Folosind șoareci și celule umane, cercetătorii din Israel au descoperit că peptida examinată inhibă supravieţuirea celulelor canceroase, dezvoltarea tumorii şi metastaza.

„Acum, ştiind că cel puţin unele peptide au o funcţie biologică, putem să începem să descoperim rolurile multor altora”, au notat cercetătorii care au efectuat studiul.

Profesorul universitar dr. Thomas Seufferlein, președintele „Deutsche Krebsgesellschaft”, Societatea germană a cancerului, medic reputat și șef de clinică universitară în orașul Ulm a declarat pentru cotidianul BILD: „Anul 2022 poate aduce admiterea pentru tratament a primului vaccin împotriva cancerului!”. Află mai mult

Conform informațiilor și statisticilor furnizate de către worldometer, 54.600 de persoane au decedat, de la începutul anului 2022, din cauza cancerului.