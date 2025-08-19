Un tânăr croat a bătut un record mondial absolut. Ce a reușit să facă acesta

Vitomir Maricic, un sportiv din Croația pasionat de scufundări, a reușit să stabilească un nou record mondial Guinness, menținându-și respirația timp de 29 de minute și 3 secunde, depășind astfel vechiul anterior cu aproape cinci minute, relatează , citat de !

Cuprins:

Cum a bătut bărbatul toate recordurile

Care sunt tehnicile pentru supraviețuire

Ce mesaj transmite Guinness

Cum a bătut bărbatul toate recordurile

Pe 14 iunie, Maricic a respirat pur timp de 10 minute, apoi s-a scufundat într-o piscină unde a stat nemișcat aproape o jumătate de oră. Rezultatul a fost oficial confirmat de World Records.

Pentru comparație, un delfin poate rămâne sub apă aproximativ 15 minute, în timp ce oamenii obișnuiți pot rezista între 30 și 90 de secunde.

Care sunt tehnicile pentru supraviețuire

Sportivul a spus pe Instagram că a început încercarea având de cinci ori mai mult oxigen în organism decât de obicei.

Această strategie l-a ajutat să își depășească limitele fiziologice. Chiar și fără oxigen în plus, Maricic poate să își țină respirația mai mult de 10 minute.

Ce mesaj transmite Guinness

Guinness menționează că această încercare a avut și scopul de a atrage atenția asupra protejării oceanelor.

Nu este primul record de acest fel realizat de croat, iar acum se discută că următoarea țintă ar putea fi depășirea recordului mondial de 11 minute și