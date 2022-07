Un turist român, dispărut în apele mării, pe o plajă din Lefkada

Un turist din România ar fi dispărut în apele mării, pe o plajă din insula Lefkada (Grecia). Oamenii legii sunt în căutarea unui cetățean român, după ce o tânără din Craiova a cerut ajutor pentru găsirea bărbatului pe un grup de pe o rețea socială.

Turista susține că „bărbatul a dispărut duminică seara iar martorii spun că, în ultimele zile, în zonă au fost valuri foarte mari, iar plaja nu dispune de serviciu de salvamari”, notează .

Românii sunt nemulțumiți de vacanțele în Grecia

În ultima perioadă, tot mai mulți români care au ales ca destinație de vacanță Grecia, au început să se plângă de condițiile cu care au fost tratați acolo, prin diferite postări pe rețelele de socializare.

În mesajul transmis pe Facebook de către Silviu Iliuță, acesta a scris că „Băi, e nasol la greci! Va rog mult să nu mergeți, că marea aia turquoise e așa de la acuarelele de le toarnă grecii noaptea în Egee. Tavernele alea n-au hamsii că la Costinești, bagă gavros, care e un fel de hamsie mai mare, dar fără mujdei românesc. E nașpa și ouzo ăla, care e țuică amestecată cu pastă de dinți. (las și poză) au pavele pe jos că n-au avut bani de ciment”.

Prețuri exorbitante pe litoralul grecesc

Totul se scumpește, oamenii sunt nevoiți să scoată din buzunare sume uriașe de bani. O turistă din România a fost șocată de o notă de plată pe litoralul grecesc.

Femeia și-a comandat o ciorbă de pește și : „Îmi pare rău pentru voi dragilor. Dar că sa vă consolam și noi am avut o experiență urâtă azi la taverna Elena din Nydri. Am vrut să mâncăm o ciorba de pește, era trecută în meniu, dar fără preț. Am întrebat dacă au și ne-au răspuns că da, doar că și noi am greșit că nu am întrebat cât e porția. Surpriza a fost la final…..18 euro porția…”, a scris o româncă pe rețelele de socializare.