Un zbor Delta Air Lines, care trebuia să meargă de la Detroit la Shanghai, a fost redirecționat spre Los Angeles deoarece unul dintre piloți s-a îmbolnăvit.

Aeronava Airbus A350 a aterizat fără probleme, dar pasagerii au ajuns în China cu o întârziere de aproximativ nouă ore.

Cuprins:

Cât a fost deviat zborul

Ce s-a întâmplat cu călătoria

Zborul Delta Air Lines 389, care a plecat sâmbătă dimineața din Detroit, trebuia să ajungă în după 16 ore de zbor. După aproape cinci ore de la decolare, a schimbat direcția în apropiere de Alaska și a fost redirecționat spre Los Angeles, situat la aproximativ 2.000 de mile distanță.

Aeronava a aterizat în siguranță după trei ore și jumătate, iar pasagerii au fost debarcați. „Zborul a fost deviat din cauza unui membru al echipajului care s-a simțit rău”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei aeriene. „Aeronava a aterizat fără probleme și a rulat către poartă. Ne cerem scuze clienților pentru întârzierea călătoriei”, spun reprezentanții Delta Air Lines, citat de și NY Post, conform .

După o pauză de peste trei ore pe sol, avionul a decolat din nou de la aeroportul LAX. Călătoria spre Shanghai a durat aproape 13 ore, iar aeronava a aterizat în China la ora 23:00, ora locală.

Inițial, sosirea era programată pentru ora 14:00, ceea ce a dus la o întârziere totală de aproximativ nouă ore. Incidentul subliniază importanța prezenței a doi piloți în cabina de comandă.

Situații asemănătoare s-au întâmplat și în trecut. În iulie 2023, un zbor easyJet a fost întâmpinat de paramedici la Lisabona după ce unul dintre piloți a leșinat. Tot anul trecut, un pilot de la Southwest Airlines a fost înlocuit în timpul zborului de un alt pilot aflat la bord.