B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Unde vrea Vladimir Putin să se întâlnească cu Volodimir Zelenski. I-a dezvăluit totul lui Donald Trump

Unde vrea Vladimir Putin să se întâlnească cu Volodimir Zelenski. I-a dezvăluit totul lui Donald Trump

Ana Maria
19 aug. 2025, 18:44
Unde vrea Vladimir Putin să se întâlnească cu Volodimir Zelenski. I-a dezvăluit totul lui Donald Trump
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Artem Priakhin

Președintele rus Vladimir Putin propune să se întâlnească la Moscova cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Informația a fost preluată de presa franceză și rusă, citând AFP. Propunerea a fost făcută în timpul apelului inițiat de președintele american Donald Trump, luni, la Casa Albă, în contextul întâlnirii cu Zelenski și liderii europeni, care nu au participat la discuția telefonică dintre liderii Rusiei și SUA.

Cuprins:

  • Ce a declarat Volodimir Zelenski despre întrevedere

  • Care este rolul președintelui american Donald Trump

  • Ce spune Kremlinul despre posibila întâlnire

Ce a declarat Volodimir Zelenski despre întrevedere

Președintele ucrainean a confirmat, în cadrul conferinței de presă de după discuțiile cu Trump, că Rusia a avansat propunerea unei întâlniri bilaterale cu Ucraina.
Zelenski a subliniat că este pregătit să se întâlnească cu Putin „în orice format” și fără condiții prealabile.

Care este rolul președintelui american Donald Trump

O sursă europeană a declarat pentru Reuters că Trump le-a comunicat liderilor europeni că Putin ar fi de acord mai întâi cu o întrevedere bilaterală cu Zelenski, după care să fie organizată o trilaterală Trump-Putin-Zelenski.

Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a menționat, de asemenea, că Putin și Trump au discutat „posibilitatea ridicării nivelului reprezentanților diplomatici la discuțiile Moscova-Kiev”, fără a oferi detalii suplimentare, informează Antena 3 CNN.

Ce spune Kremlinul despre posibila întâlnire

Până marți după-amiază, Kremlinul nu a confirmat oficial o întâlnire directă între Putin și Zelenski sau o eventuală trilaterală cu Donald Trump.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum a ajuns un român să fie arestat în Italia după ce autoritățile au descoperit un glonț pe stradă. Ce anume l-a dat de gol
Externe
Cum a ajuns un român să fie arestat în Italia după ce autoritățile au descoperit un glonț pe stradă. Ce anume l-a dat de gol
Un tânăr croat a bătut un record mondial absolut. Ce a reușit să facă acesta
Externe
Un tânăr croat a bătut un record mondial absolut. Ce a reușit să facă acesta
Europa cere loc la masa negocierilor de pace în cadrul summitului Trump-Putin-Zelenski / Antonio Costa spune că aderarea Ucrainei la UE trebuie să aibă loc cât mai repede
Externe
Europa cere loc la masa negocierilor de pace în cadrul summitului Trump-Putin-Zelenski / Antonio Costa spune că aderarea Ucrainei la UE trebuie să aibă loc cât mai repede
Concluziile Coaliției de Voință. Nicușor Dan: Sancțiunile trebuie chiar intensificate până la atingerea unui acord de pace / România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina
Externe
Concluziile Coaliției de Voință. Nicușor Dan: Sancțiunile trebuie chiar intensificate până la atingerea unui acord de pace / România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina
Serghei Lavrov rescrie istoria. Rusia spune că nu a vrut Crimeea sau Donbas, deși le-a ocupat cu forța
Externe
Serghei Lavrov rescrie istoria. Rusia spune că nu a vrut Crimeea sau Donbas, deși le-a ocupat cu forța
Trump recunoaște că Putin ar putea să nu vrea pace în Ucraina. Președintele SUA avertizează că urmează săptămâni decisive pentru război
Externe
Trump recunoaște că Putin ar putea să nu vrea pace în Ucraina. Președintele SUA avertizează că urmează săptămâni decisive pentru război
O adolescentă a ajuns în stare gravă la spital după ce și-a mâncat părul timp de 6 ani
Externe
O adolescentă a ajuns în stare gravă la spital după ce și-a mâncat părul timp de 6 ani
Profitorii întâlnirii Trump – Putin din Alaska. Un afacerist rus vrea să înregistreze un nou brand comercial
Externe
Profitorii întâlnirii Trump – Putin din Alaska. Un afacerist rus vrea să înregistreze un nou brand comercial
Un copil de 8 ani a murit după ce a căzut în mare de la 50 de metri înălțime
Externe
Un copil de 8 ani a murit după ce a căzut în mare de la 50 de metri înălțime
Cât costă sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Washington. Liderul de la Casa Albă a apreciat alegerea președintelui ucrainean
Externe
Cât costă sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Washington. Liderul de la Casa Albă a apreciat alegerea președintelui ucrainean
Ultima oră
19:34 - Un bărbat a pierdut aproape 270.000 de lei, după ce i-a fost furat telefonul. Cum s-a întâmplat incidentul
19:14 - Cum a ajuns un român să fie arestat în Italia după ce autoritățile au descoperit un glonț pe stradă. Ce anume l-a dat de gol
19:14 - O hunedoreancă și-a bătut iubitul, apoi tot ea a cerut ordin de protecție
19:01 - Artiști de top, la West Side Hallo Fest! 35.000 de bilete și abonamente se pun în vânzare de miercuri. Prima zi de festival e cu acces gratuit (FOTO, VIDEO)
19:01 - Incident tragic, pe autostrada A1! Doi tineri au fost spulberați de un camion. Ce a declarat șoferul autovehiculului
18:47 - Primarul interimar al Capitalei, despre negocierile dintre edili și Guvern pe programul „Anghel Saligny”: „O discuție foarte bună”. Care e rezultatul (VIDEO)
18:45 - Un tânăr croat a bătut un record mondial absolut. Ce a reușit să facă acesta
18:32 - Marilu Dobrescu, mesaj direct din Noua Zeelandă! Ce a transmis influencerița, aflată în „război” cu Iustin Petrescu
18:19 - Europa cere loc la masa negocierilor de pace în cadrul summitului Trump-Putin-Zelenski / Antonio Costa spune că aderarea Ucrainei la UE trebuie să aibă loc cât mai repede
18:17 - „Era să-mi pierd copilul”. Mărturia unei mame, după un accident cu trotineta electrică: „E un risc foarte mare” (VIDEO)