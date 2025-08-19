Unde vrea Vladimir Putin să se întâlnească cu Volodimir Zelenski. I-a dezvăluit totul lui Donald Trump

Președintele rus propune să se întâlnească la Moscova cu omologul său ucrainean, . Informația a fost preluată de presa franceză și rusă, citând AFP. Propunerea a fost făcută în timpul apelului inițiat de președintele american Donald Trump, luni, la Casa Albă, în contextul întâlnirii cu Zelenski și liderii europeni, care nu au participat la discuția telefonică dintre liderii Rusiei și SUA.

Ce a declarat Volodimir Zelenski despre întrevedere

Care este rolul președintelui american Donald Trump

Ce spune Kremlinul despre posibila întâlnire

Președintele ucrainean a confirmat, în cadrul conferinței de presă de după discuțiile cu Trump, că Rusia a avansat propunerea unei întâlniri bilaterale cu Ucraina.

Zelenski a subliniat că este pregătit să se întâlnească cu Putin „în orice format” și fără condiții prealabile.

O sursă europeană a declarat pentru Reuters că Trump le-a comunicat liderilor europeni că Putin ar fi de acord mai întâi cu o întrevedere bilaterală cu Zelenski, după care să fie organizată o trilaterală Trump-Putin-Zelenski.

Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a menționat, de asemenea, că Putin și Trump au discutat „posibilitatea ridicării nivelului reprezentanților diplomatici la discuțiile Moscova-Kiev”, fără a oferi detalii suplimentare, informează .

Până marți după-amiază, Kremlinul nu a confirmat oficial o întâlnire directă între Putin și Zelenski sau o eventuală trilaterală cu Donald Trump.