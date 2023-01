Uniunea Europeană începe transferul către Ucraina / Ajutorul de 18 miliarde de euro, discutat de Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen

În urma unei discuții dintre Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen, Ucraina așteaptă să primească în ianuarie prima tranșă din ajutorul de 18 miliarde promis de UE.

Uniunea Europeană oferă ajutor Ucrainei în contextul războiului cu Rusia.

„În prima mea conversaţie în acest nou an cu preşedintele Zelenski i-am transmis sprijinul meu din toată inima şi cele mai bune urări pentru 2023 populaţiei Ucrainei” a scris Ursula von der Leyen pe Twitter.

In the 1st call of the new year with President , I conveyed my wholehearted support and best wishes for 2023 to the Ukrainian people.

The EU stands by you, for as long as it takes.

We support your heroic struggle.

A fight for freedom and against brutal aggression.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen)