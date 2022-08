Unul dintre restaurantele McDonald’s a interzis accesul minorilor după ora 17:00. Care este motivul din spatele aestei decizii

Noi reguli la un . De acum, persoanele care au sub 18 ani nu vor mai putea intra în restaurant după ora 17:00 fără a fi însoțiți de un adult.

Această decizia vine în speranța că vor fi reduse cazurile de „comportament antisocial”.

Un restaurant McDonald’s a interzis accesul minorilor după ora 17:00

Un restaurant McDonald’s a decis să interzică accesul minorilor cu vârste sub 18 ani în incintă după ora 17:00. Restaurantul care a luat această interdicție este de pe Church Street din Liverpool, deoarece angajații s-au plâns de faptul că sunt victimele unor dese abuzuri fizice și verbale comise asupra lor.

Un reprezentat al companiei a anunțat faptul că, „în ultimele săptămâni”, a fost observată „o creștere a numărului de incidente și comportament antisocial în acest domeniu. Angajații noștri au fost expuși la abuz verbal și fizic”.

„Avem o politică de toleranță zero în ceea ce privește criminalitatea și comportamentul antisocial și am restricționat temporar accesul la restaurante pentru tinerii sub 18 ani după ora 17:00. Această decizie nu a fost luată ușor și lucrăm îndeaproape cu poliția pentru a găsi o soluție și a ajuta la reducerea acestor incidente”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru

Acesta a mai subliniat faptul că măsura are ca scop reducerea unor astfel de incidente, astfel încât activitatea din restaurante să fie realizată în condiții cât se poate de normale.

Totodată, compania a anunțat că va majora prețurile, pentru că din Marea Britanie se confruntă și ele cu o criză financiară, drept urmare au decis să majoreze prețurile pentru prima oară în ultimi 14 ani.

