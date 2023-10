Unul dintre șefii militari ai grupării Hamas din Gaza a murit în urma unui atac aerian israelian. Iată cine este comandantul ucis (FOTO)

Ayman Nofal, șeful Brigăzii militare Hamas, a fost ucis în urma unui atac aerian israelian, în Gaza.

Gruparea Hamas este cea care a anunțat moartea lui Ayman Nofal, un membru de rang înalt, care a decedat într-un atac aerian israelian, în Fâșia Gaza, informează publicația .

Într-o declarație, Hamas spune că Ayman Nofal, membru al Consiliului Militar General al Hamas și șeful Brigăzii Centrale din Gaza a aripii sale militare, a fost ucis în atacul asupra taberei al-Bureij din centrul Fâșiei Gaza.

Forțele de Apărare ale Israelului nu au comentat încă despre acest atac.

Hamas announces the death of Ayman Nofal, a member of the terror group’s General Military Council, in an Israeli bombing in the Gaza Strip.

