Uraganul Ida a făcut ravagii în SUA: Momentul în care metroul din New York este inundat (video)

Starea de urgență a fost declarată în New York după ce a fost lovit de precipitații record și de inundații rapide ca urmare a furtunii tropicale Ida.

Primarul Bill de Blasio a declarat că orașul „suportă un eveniment meteorologic istoric” cu „inundații brutale” și „condiții periculoase” pe drumuri.

New Jersey a declarat, de asemenea, o stare de urgență. Zona metropolitană a orașului New York a fost lovită de un dezastru brusc miercuri seară, în timp ce rămășițele uraganului Ida au inundat metroul, drumuri și case, scrie nymag.com.

Cel puțin 38 de persoane și-au pierdut viața în New York și New Jersey. Guvernatorul Kathy Hochul a declarat starea de urgență și a cerut ajutor federal pentru cel mai grav dezastru natural care a lovit zona de la Superstorm Sandy din 2012.

Numărul morților crește la 38 în zona New York

Pe măsură ce New York și zonele înconjurătoare continuă să evalueze distrugerile provocate de uraganul Ida, numărul morților din regiune continuă să crească. Începând de joi după-amiază, se aflau 38 de victime în New York și New Jersey

Cel puțin 15 persoane au murit în New York, inclusiv 13 în New York City, dintre care majoritatea locuiau în apartamente de la subsol din Queens și Brooklyn. Vârsta victimelor a variat de la 2 la 86 de ani. Un alt bărbat, un rabin, a murit lângă podul Tappan Zee în timp ce încerca să conducă acasă spre Muntele Kisco, New York.

Major flooding on the Schuylkill River here in Philadelphia. The Manayunk canal is flooded over with dozens of cars underwater. Some RVs near the paper mill totally washed out. #ida pic.twitter.com/HuGeYjZCw0

— jortado (@TomGrahsler) September 2, 2021