Ursula von der Leyen, preşedinta a analizat împreună cu preşedintele francez, Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer situația relațiilor cu SUA.

Preşedintele francez şi premierul britanic urmează să se deplaseze la Washington pentru discuții cu Donald Trump. Vizita lui Macron este programată pentru luni, 24 februarie, iar cea a lui Keir Starmer joi. Usrula von der Leyen a făcut referire la discuțiile cu cei doi lideri europeni într-un mesaj postat pe rețeaua X. Ea a anunțat că au făcut un bilanț al contactelor cu Statele Unite și, totodată, a reafirmat sprijinul pentru Ucraina.

„Am discutat despre sprijinul nostru neclintit pentru , atât financiar, cât şi militar. (…) Am făcut un bilanţ al contactelor noastre cu partenerii noştri americani şi am discutat despre proiecte pentru apărarea şi securitatea continentului nostru”, a arătat Ursula von der Leyen în mesajul său.

Liderii europeni se tem că Donald Trump va pune capăt războiului declanșat de Rusia pe 24 februarie 2022 în condiţii favorabile Moscovei. Temerile acestora sunt că administrația SUA nu va oferi garanții de securitate Kievului. Mai mult, Trump a ignorat solicitările Kievului și UE de a avea un loc la masa negocierilor.

Biroul premierului britanic, din Downing Street, a transmis că, în discuții, Keir Starmer şi Ursula von der Leyen au insistat asupra „necesităţii de a asigura o ” în Ucraina. Cei doi au avut o convorbire sâmbătă.

„Este în interesul Regatului Unit şi al SUA să sprijine Ucraina cu garanţii de securitate”, a transmis şeful guvernului britanic într-un articol de opinie publicat de săptămânalul The Sun.

Keir Starmer a abordat acest subiect la conferinţa Partidului Laburist din Scoţia, de la Glasgow. El a subliniat că nimeni nu mai vrea ca vărsarea de sânge în Ucraina să continue. Iar cei care își doresc pacea cel mai mult sunt chiar ucrainenii.

„Am văzut direct devastarea provocată de Putin. Reţineţi ce spun – ceea ce am văzut doar mă face mai hotărât să susţin Ucraina”, a adăugat Starmer.

