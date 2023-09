Vacanță de coșmar pentru o familie de români, la un hotel de 5 stele din Turcia: „Am fost mușcați toți”

O familie de turiști români, care trăiește în Marea Britanie, a achitat peste 3.000 de lire pentru o vacanță la un hotel de 5 stele în Turcia, dar camera era plină de ploșnițe și s-au trezit cu mușcături pe tot corpul, potrivit .

Vacanță de coșmar pentru o familie de români din Marea Britanie

Întâmplarea a fost relatată de unul dintre turiști.

„Cum am ajuns la Recepție ni s-a propus upgrade la cameră, din cameră dublă să ne dea family room la un preț chipurile redus. Am acceptat, am plătit 70 euro ca să ajungem în camera 1240 infestată cu bed bugs (n. red. – ploșnițe). Dimineața lenjeria pătată de sânge, când am ridicat saltelele pur și simplu plin de aceste insecte. Ne-am adresat recepției și ne-au schimbat camera (ei nu știau chipurile de problemă, deși pe timpul zilei cineva a venit în toate camerele pentru dezinsecție), dar prea târziu, noaptea am fost mușcați toți, iar semnele erau vizibile cam a doua zi. Am mers la doctor, am plătit 200 euro consultația plus rețeta. Mușcăturile au dus la infecție chiar”, a povestit acesta.

„Ajunși în UK la medic, diagnostic – infecție, tratament – 7 zile antibiotic, la întrebarea doctorului (sunt în curte de o săptămână)”, a mai spus turistul.