Oficialii din Groenlanda nu mai știu cum să comunice pentru ca Donald Trump și alți politicieni cu funcții înalte în SUA să înțeleagă un mesaj simplu: țara lor „nu este de vânzare”. Își doresc independență și rămân fideli credințelor și dorințelor lor, indiferent de amenințările sau ofertele care vin de la Casa Albă.

De ce este Groenlanda atât de atractivă pentru Donald Trump

Groenlanda, Danemarca și SUA urmează să aibă, miercuri, o întâlnire la Casa Albă, în contextul tot mai frecventelor discuții despre preluarea controlului în teritoriul arctic. Miniştrii de Externe din Danemarca şi Groenlanda vor fi primiţi de Marco Rubio şi de J.D. Vance. Şefa guvernului de la Copenhaga a anunţat încă de la început că va refuza orice ofertă de tranzacționare a teritoriului arctic.

„Nu căutăm niciun conflict. Dar mesajul nostru este clar: Groenlanda nu este de vânzare!”, a transmis Mette Frederiksen, premierul Danemarcei.

Se știe că Trump este impredictibil, iar capturarea lui Maduro a demonstrat încă o dată că e capabil să utilizeze și forța atunci când își dorește cu adevărat ceva. Analiștii se tem că o intervenție militară a SUA în Groenlanda va avea efecte asupra mai multor țări, mai exact membrelor NATO, Alianța care riscă să se destrame.

Mulți au văzut, dar puțini au înțeles dorința nebună a lui Trump de a prelua controlul Groenlandei. Președintele american nu este atras nici de frig, nici de peisajele glaciare, ci de resursele minerale din teritoriu, evaluate la peste 300 de miliarde de dolari.

Cum au resimțit localnicii din Groenlanda toate amenințările președintelui SUA

În timp ce Donald Trump se joacă cu cuvintele și aruncă amenințări de parcă s-ar suja de-a războiul, localnicii din Groenlanda se confruntă cu un stres continuu. Ultima postare de la Casa Albă, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, îl întruchipează pe Donald Trump, în , cu ochii ţintă pe cea mai mare insulă de pe Pământ.

„Oamenii sunt îngrijoraţi, mai ales din cauza a ceea ce s-a întâmplat în Venezuela”,

„Este o nebunie completă! Care este scopul? Oamenii ăia pot avea pe insulă câţi soldaţi şi câte baze militare vor ei, există un tratat care garantează asta”, au delcarat localnicii, potrivit Observator News.

SUA nu vrea să renunțe la planul său cu Groenlanda

Dacă Trump nu poate încheia niciun război, atunci își propună să pornească altele. SUA pare de neclintit când vine vorba de planurile cu Groenlanda. Un senator din partidul lui Donald Trump a introdus în un proiect de lege care permite anexarea Groenlandei. Teritoriul Danemarcei ar urma să devină al 51-lea stat american.

„Nu ar fi numai în interesul Statelor Unite, ci şi al Groenlandei să facă parte din Statele Unite şi să fie apărată de Statele Unite. (Donald Trump – n.r.) crede că, dacă nu facem asta, în cele din urmă va fi achiziţionată sau ocupată cu forţa fie de China, fie de Rusia”, a declarat Karoline Leavitt, purtător de cuvânt al Casei Albe.