VIDEO. Momentul exploziei de la Istanbul / Recep Tayyip Erdogan: Miroase a terorism. Vinovații vor fi pedepsiți așa cum merită

Șase persoane au murit și alte 81 au fost rănite, duminică, într-o explozie pe o stradă pietonală din centrul orașului Istanbul, în ceea ce președintele turc Recep Tayyip Erdogan spune că a fost un atac cu bombă care „miroase a terorism”, transmite .

Momentul exploziei a fost filmat de pietonii care se plimbau pe Istiklal, o zonă pietonală populară printre localnici și turiști deopotrivă.

La circa patru ore de la incident, vicepreședintele turc Fuat Oktay și ministrul turc al afacerilor interne, Suleyman Soylu, au vizitat locul exploziei și au oferit noi detalii despre .

Potrivit vicepreședintelui turc, numărul răniților crescuse între timp la 81. Cel puțin șase persoane .

„Vom rezolva această chestiune foarte curând”, a spus Oktay.

Președintele Turciei a susținut o conferință de presă la Istanbul și spune că „eforturile de a învinge Turcia și poporul turc prin terorism vor eșua astazi la fel cum au făcut-o și ieri și la fel cum o vor face și mâine”.

„Poporul nostru poate fi sigur că vinovații din spatele atacului vor fi pedepsiți așa cum merită. Ar fi greșit să spun că acesta este fără îndoială un atac terorist, dar evoluțiile inițiale și informațiile inițiale de la guvernatorul meu sunt că asta miroase a terorism”, a adăugat Recep Tayyip Erdogan.

BREAKING: At least 4 dead following explosion in central , Turkey. Looks like it was a bomb explosion…

