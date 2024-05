Videoclip fals cu presupuși soldați americani trimiși în Israel. Imaginile sunt filmate în România, în 2022 (VIDEO)

Videoclipul care arată soldați americani care aterizează în România în iunie 2022 a fost distribuit în mod fals în online, arătând pușcașii marini americani sosiți în Israel în timpul războiului Israel-Hamas din octombrie 2023, potrivit .

„SE ÎNTÂMPLĂ ACUM: Mii de pușcași marini americani tocmai au aterizat în Israel WW3 HIGH ALERT” se arată în postări care partajează videoclipul datat pe platforma de socializare X, cunoscută anterior ca Twitter. Capturi de ecran din videoclip au fost, de asemenea, distribuite pe Facebook și TikTok, arătând o scenă din Israel.

Cu toate acestea, videoclipul de joasă rezoluție conține fragmente inversate dintr-un videoclip mai lung, încărcat într-un serviciu de distribuție media finanțat de Departamentul Apărării al Statelor Unite (DOD), care arată soldați ai Diviziei 101 Aeropurtate (Asalt aerian) sosind în Mihail Kogainiceani, România în iunie 2022. Clipurile modificate partajate pe rețelele sociale încep la 0:46 minute ale videoclipului mai lung.

O imagine de la același eveniment din 2022 poate fi vizualizată pe site-ul DoD. Potrivit textului DOD, soldații au sosit în România pentru „sprijinirea misiunii Corpului V al Armatei de întări a flancului estic al NATO și de a se angaja în exerciții multinaționale cu parteneri din întreaga Europă pentru a-i liniști pe aliați și pentru a descuraja agresiunea rusă în continuare”.

🚨

Happening Now: Thousands of U.S. Marines have just landed in Israel. ⚠️

🌐 World War 3 High Alert 🌐

— Bablyon Bulletin (@BabylonBulletin)