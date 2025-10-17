B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Viktor Orban, despre întâlnirea Trump-Putin: „Am stabilit cele mai importante sarcini şi pregătirile au început”

Viktor Orban, despre întâlnirea Trump-Putin: „Am stabilit cele mai importante sarcini şi pregătirile au început”

Selen Osmanoglu
17 oct. 2025, 11:57
Viktor Orban, despre întâlnirea Trump-Putin: „Am stabilit cele mai importante sarcini şi pregătirile au început”
Sursă foto: Hepta - DPA Images / Marton Monus
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. O întâlnire „despre pace”
  3. „Pregătirile au început”
  4. Avantajul premierului

Premierul ungar Viktor Orban se pregătește de întâlnirea Trump-Putin. Acesta a anunţat că va discuta vineri cu preşedintele rus.

Ce s-a întâmplat

Donald Trump și Vladimir Putin au avut o discuție telefonică joi. În urma acesteia, cei doi lideri, american și rus, au stabilit că se vor întâlni la Budapesta, Ungaria.

Între timp, premierul ungar, Viktor Orban, începe să facă pregătiri. Mai mult, el consideră că țara sa este cea mai potrivită pentru această întâlnire căci susține pacea, conform Știrile ProTv.

„Ungaria este aproape singura ţară pro-pace: timp de trei ani a susţinut în mod constant, deschis, puternic şi activ pacea”, a declarat Orban.

O întâlnire „despre pace”

Orban este un aliat al lui Trump. El a declarat că întâlnirea dintre cei doi lideri „va fi despre pace” şi, dacă va exista un acord de pace, acesta va duce la o nouă fază de dezvoltare economică în Ungaria şi în Europa.

Mai mult, el a declarat că întâlnirea ar putea avea loc în următoarele două săptămâni, dacă miniştrii de externe ai SUA şi Rusiei reuşesc să soluţioneze problemele rămase deschise, în cadrul unei întâlniri planificate săptămâna viitoare.

„Pregătirile au început”

Orban a început deja pregătirile: „Aseară am dat ordin să se înfiinţeze un comitet de organizare, am stabilit cele mai importante sarcini şi pregătirile au început”, a spus el.

Premierul consideră că Budapesta este cea mai bună opțiune pentru această întâlnire: „Nu există cu adevărat altă opţiune”, a mai declarat el.

Avantajul premierului

Orban a mai precizat că un avantaj îl reprezintă faptul că premierul se află în funcţie de mult timp, cunoaşte pe toată lumea şi toată lumea îl cunoaşte pe el.

„Dacă ei căutau un loc sigur în ceea ce priveşte pacea şi lucrurile să fie în ordine din punct de vedere tehnic, să nu fie surprinşi de niciun eveniment politic, deci căutau un mediu previzibil, atunci Budapesta pare o alegere logică”, a mai spus el.

Tags:
Citește și...
Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump: „Putin nu este mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist”
Externe
Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump: „Putin nu este mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist”
Rogobete, întâlnire cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al SUA. Ce s-a discutat la Washington
Externe
Rogobete, întâlnire cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al SUA. Ce s-a discutat la Washington
50.000 de buncăre pentru aproape 5,5 milioane de locuitori. Iată ce țară NATO își poate adăposti întreaga populație în caz de război
Externe
50.000 de buncăre pentru aproape 5,5 milioane de locuitori. Iată ce țară NATO își poate adăposti întreaga populație în caz de război
Câinii devin „bagaje” în avion. L-ai pierdut, nu poți cere despăgubire mai mare. Cum sună decizia Curții de Justiție a UE
Externe
Câinii devin „bagaje” în avion. L-ai pierdut, nu poți cere despăgubire mai mare. Cum sună decizia Curții de Justiție a UE
Zelenski, pregătit să vorbească cu Trump despre rachetele Tomahawk. Liderul american se va întâlni și cu Putin
Externe
Zelenski, pregătit să vorbească cu Trump despre rachetele Tomahawk. Liderul american se va întâlni și cu Putin
Un tablou semnat de Picasso a dispărut în timpul unui transport de la Madrid la Granada. La ce sumă este evaluată pictura
Externe
Un tablou semnat de Picasso a dispărut în timpul unui transport de la Madrid la Granada. La ce sumă este evaluată pictura
Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Vladimir Putin lângă România, mai exact, în Ungaria. Ce au discutat cei doi la telefon cu privire la războiul „rușinos” dintre Rusia și Ucraina
Externe
Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Vladimir Putin lângă România, mai exact, în Ungaria. Ce au discutat cei doi la telefon cu privire la războiul „rușinos” dintre Rusia și Ucraina
O artistă a fost arestată la Sankt Petersburg după ce a cântat o piesă anti-Putin: „Să tremure bătrânul de frică”
Externe
O artistă a fost arestată la Sankt Petersburg după ce a cântat o piesă anti-Putin: „Să tremure bătrânul de frică”
Acuzații grave: Pudra Johnson & Johnson pentru bebeluși, contaminată cu o substanță cancerigenă. Mii de oameni au dat compania în judecată
Externe
Acuzații grave: Pudra Johnson & Johnson pentru bebeluși, contaminată cu o substanță cancerigenă. Mii de oameni au dat compania în judecată
Un vaccin „inteligent” cu nanoparticule ar putea antrena sistemul imunitar să respingă cancerul. Ce au descoperit oamenii de știință
Externe
Un vaccin „inteligent” cu nanoparticule ar putea antrena sistemul imunitar să respingă cancerul. Ce au descoperit oamenii de știință
Ultima oră
13:37 - Matei Sumbasacu, inginer structurist, despre explozia din Rahova: „Blocul nu a fost proiectat pentru o explozie” (VIDEO)
13:35 - Cazul femeii găsite fără suflare, lângă Capitală: Procurorii susțin că a fost ucisă de iubitul propriei fiice
13:23 - Primăria Sectorului 6, mobilizare totală după explozia din Rahova: „Suntem alături de colegii de la Primăria Sectorului 5 și de comunitatea din vecinătate”
13:02 - Corupție de amploare! Pe lângă șefa Spitalului Militar, alți 18 angajați sunt urmăriți penal de DNA pentru abuz în serviciu
13:00 - Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump: „Putin nu este mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist”
12:56 - Mesajul tulburător, postat de o locatară a blocului din Rahova: „Vine, oprește gazul, pune o hârtie la avizierul blocului și pleacă omul”
12:28 - Rogobete, despre explozia din Rahova: „Sunt 13 pacienți internați în spitale”/ Arafat: „Să nu riscați să intrați în zona cu risc. Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde”
12:21 - Cum îți dai seama dacă ai scurgeri de gaze în casă? Iată primele semne, dar și cum trebuie să acționezi
11:56 - Raed Arafat, după explozia puternică din Rahova: „Nu riscați să intrați în bloc. Este cu risc de colaps” (VIDEO)
11:50 - A murit sora lui Adrian Năstase! Dana Barb avea 72 de ani. Ce mesaj a transmis fostul premier