Premierul ungar Viktor se pregătește de întâlnirea Trump-Putin. Acesta a anunţat că va discuta vineri cu preşedintele rus.

Ce s-a întâmplat

Donald Trump și Vladimir Putin au avut o discuție telefonică joi. În urma acesteia, cei doi lideri, american și rus, au stabilit că se vor întâlni la Budapesta, .

Între timp, premierul ungar, Viktor Orban, începe să facă pregătiri. Mai mult, el consideră că țara sa este cea mai potrivită pentru această întâlnire căci susține pacea, conform Știrile ProTv.

„Ungaria este aproape singura ţară pro-pace: timp de trei ani a susţinut în mod constant, deschis, puternic şi activ pacea”, a declarat Orban.

O întâlnire „despre pace”

Orban este un aliat al lui Trump. El a declarat că întâlnirea dintre cei doi lideri „va fi despre pace” şi, dacă va exista un acord de pace, acesta va duce la o nouă fază de dezvoltare economică în Ungaria şi în Europa.

Mai mult, el a declarat că întâlnirea ar putea avea loc în următoarele două săptămâni, dacă miniştrii de externe ai SUA şi Rusiei reuşesc să soluţioneze problemele rămase deschise, în cadrul unei întâlniri planificate săptămâna viitoare.

„Pregătirile au început”

Orban a început deja pregătirile: „Aseară am dat ordin să se înfiinţeze un comitet de organizare, am stabilit cele mai importante sarcini şi pregătirile au început”, a spus el.

Premierul consideră că Budapesta este cea mai bună opțiune pentru această întâlnire: „Nu există cu adevărat altă opţiune”, a mai declarat el.

Avantajul premierului

Orban a mai precizat că un avantaj îl reprezintă faptul că premierul se află în funcţie de mult timp, cunoaşte pe toată lumea şi toată lumea îl cunoaşte pe el.

„Dacă ei căutau un loc sigur în ceea ce priveşte pacea şi lucrurile să fie în ordine din punct de vedere tehnic, să nu fie surprinşi de niciun eveniment politic, deci căutau un mediu previzibil, atunci Budapesta pare o alegere logică”, a mai spus el.