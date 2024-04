Violențe extreme în timpul alegerilor din Turcia: Un mort și 12 răniți

Violențe în Turcia, duminică, în timpul desfășurărilor alegerilor municipale. Tensiunile au escaladat în Diyarbakir, principalul oraș kurd situat în sud-estul țării, ducând la moartea unei persoane și rănirea altor 12. Ministerul turc al Sănătății a raportat că violențele au izbucnit între două grupuri într-un sat aflat la 30 de kilometri de capitala provinciei, potrivit

