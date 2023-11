Violențe la aprinderea bradului de Crăciun de la New York. Protestatarii pro-palestinieni au cerut stingerea luminițelor și s-au bătut cu forțele de ordine (VIDEO)

Aprinderea decorațiunilor de pe bradul de Crăciun din fața Centrului Rockefeller de la New York a fost marcată de violențe. Evenimentul a debutat într-un registru tipic sărbătorilor de iarnă, dar la scurtă vreme sute de protestatari palestinieni au început să ceară stingerea beculețelor și au atacat forțele de ordine, a relatat Andreea Moraru, joi, la Știrile B1 TV.

Protest violent la aprinderea bradului de la New York

Ceremonia a început cu cântece și bucurie, dar situația a degenerat în scurt timp.

Sute de protestatari palestinieni au început să ceară stingerea luminilor. Unii dintre ei au afișat mesaje prin care au comparat Statul Israel cu Germania Nazistă.

La un moment dat, demonstrații au încercat să spargă baricadele amplasate de poliție, dar forțele de ordine au răspuns în forță.

S-a făcut auzit chiar și sloganul revendicat de organizația teroristă Hamas prin care este contestată existența Statului Israel: „From the river to the sea, Palestina will be free” („De la râu până la mare, Palestina va fi liberă”). Scandarea sugerează că Palestina ar trebui să se întindă de la Marea Mediterană și până la Iordan, râul care mărginește estul teritoriului israelian.