Marșul dedicat împlinirii a 17 ani de la uciderea lui Alexandros Grigoropoulos, adolescentul de 15 ani împușcat mortal de un polițist în 2008, s-a încheiat sâmbătă seară cu violențe în centrul orașului Atena. Cel puțin 16 persoane au fost arestate, iar alte zeci au fost reținute pentru verificări, după ce o parte dintre participanți s-au ciocnit cu forțele de ordine.

Mii de oameni la marșurile de comemorare

Sâmbătă, 6 decembrie, mii de persoane au participat în Atena la manifestările organizate în memoria lui Alexandros Grigoropoulos. Adolescentul de 15 ani a fost împușcat mortal în 2008 de polițistul Epaminondas Korkoneas, în cartierul Exarchia. Acest episod a declanșat revolte masive la nivel național, scrie Adevărul.

Autoritățile elene au instituit măsuri stricte de securitate: mai multe stații de metrou au fost închise, drumurile principale blocate, iar dispozitive importante de poliție au fost amplasate pentru a preveni incidentele.

Programul zilei a inclus două marșuri principale. Primul, al studenților, a început la prânz, în zona Propylaea. Al doilea marș a pornit la ora 18:00, iar la ora 21:00 activiștii au organizat o veghe la memorialul ridicat la intersecția străzilor Mesolongiou și Tzavella, locul unde a fost ucis adolescentul.

Confruntări violente cu forțele de ordine

Cu toate că manifestațiile au fost pașnice în prima parte a zilei, în jurul orei 20:00 situația a degenerat. Aproximativ 400 de persoane s-au desprins din coloana principală, formată din circa 5.000 de participanți, și au început să se confrunte cu poliția.

Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa grupurile violente, anunță tovima. Potrivit poliției elene, au fost arestate 16 persoane, iar alte 54 au fost reținute temporar pentru verificări, dintre acestea patru fiind ulterior arestate.

Cazul lui Alexandros Grigoropoulos

Data de 6 decembrie este, în Grecia, una a comemorării unui moment care a marcat profund societatea elenă. În 2008, Alexandros Grigoropoulos se afla împreună cu prietenii săi în Exarchia, când între ei și polițiștii Epaminondas Korkoneas și Vasilis Saraliotis a izbucnit o altercație verbală. În momentele de tensiune, Korkoneas a scos arma și l-a împușcat pe adolescent în piept.

Polițistul a susținut ulterior că ar fi tras doar pentru avertisment, însă rapoartele medico-legale și mărturiile oamenilor din jur au contrazis această versiune. Furia publică a izbucnit imediat, transformând Atena și alte orașe într-un centru al protestelor violente, cu vitrine sparte, clădiri vandalizate și confruntări cu poliția.

În 2010, Korkoneas a fost condamnat la închisoare pe viață pentru omor intenționat, iar partenerul său, Saraliotis, a primit o pedeapsă de 10 ani pentru complicitate.

Controversele au reapărut în 2019, când pedeapsa lui Korkoneas a fost redusă la 13 ani în apel, iar acesta a fost eliberat, stârnind un nou val de proteste și furie în Grecia.