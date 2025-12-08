Marșul dedicat împlinirii a 17 ani de la uciderea lui Alexandros Grigoropoulos, adolescentul de 15 ani împușcat mortal de un polițist în 2008, s-a încheiat sâmbătă seară cu violențe în centrul orașului Atena. Cel puțin 16 persoane au fost arestate, iar alte zeci au fost reținute pentru verificări, după ce o parte dintre participanți s-au ciocnit cu forțele de ordine.
Sâmbătă, 6 decembrie, mii de persoane au participat în Atena la manifestările organizate în memoria lui Alexandros Grigoropoulos. Adolescentul de 15 ani a fost împușcat mortal în 2008 de polițistul Epaminondas Korkoneas, în cartierul Exarchia. Acest episod a declanșat revolte masive la nivel național, scrie Adevărul.
Autoritățile elene au instituit măsuri stricte de securitate: mai multe stații de metrou au fost închise, drumurile principale blocate, iar dispozitive importante de poliție au fost amplasate pentru a preveni incidentele.
Programul zilei a inclus două marșuri principale. Primul, al studenților, a început la prânz, în zona Propylaea. Al doilea marș a pornit la ora 18:00, iar la ora 21:00 activiștii au organizat o veghe la memorialul ridicat la intersecția străzilor Mesolongiou și Tzavella, locul unde a fost ucis adolescentul.
Cu toate că manifestațiile au fost pașnice în prima parte a zilei, în jurul orei 20:00 situația a degenerat. Aproximativ 400 de persoane s-au desprins din coloana principală, formată din circa 5.000 de participanți, și au început să se confrunte cu poliția.
Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa grupurile violente, anunță tovima. Potrivit poliției elene, au fost arestate 16 persoane, iar alte 54 au fost reținute temporar pentru verificări, dintre acestea patru fiind ulterior arestate.
Data de 6 decembrie este, în Grecia, una a comemorării unui moment care a marcat profund societatea elenă. În 2008, Alexandros Grigoropoulos se afla împreună cu prietenii săi în Exarchia, când între ei și polițiștii Epaminondas Korkoneas și Vasilis Saraliotis a izbucnit o altercație verbală. În momentele de tensiune, Korkoneas a scos arma și l-a împușcat pe adolescent în piept.
Polițistul a susținut ulterior că ar fi tras doar pentru avertisment, însă rapoartele medico-legale și mărturiile oamenilor din jur au contrazis această versiune. Furia publică a izbucnit imediat, transformând Atena și alte orașe într-un centru al protestelor violente, cu vitrine sparte, clădiri vandalizate și confruntări cu poliția.
În 2010, Korkoneas a fost condamnat la închisoare pe viață pentru omor intenționat, iar partenerul său, Saraliotis, a primit o pedeapsă de 10 ani pentru complicitate.
Controversele au reapărut în 2019, când pedeapsa lui Korkoneas a fost redusă la 13 ani în apel, iar acesta a fost eliberat, stârnind un nou val de proteste și furie în Grecia.