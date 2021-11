Vladimir Putin a primit serul nazal anti-COVID. Președintele Rusiei crede că vaccinarea trebuie să rămână voluntară

Rusia a anunțat anul trecut primul vaccin anti-COVID-19, Sputnik V, iar statul condus de către Vladimir Putin promite și lansarea unui ser împotriva SARS-COV-2 care va fi administrat nazal. Anunțul a fost făcut miercuri, în cadrul unui eveniment în care oficialul de la Moscova a insistat că vaccinarea trebuie să rămâne voluntară.

„Recomand tuturor nu numai să se vaccineze la timp, dar şi să se revaccineze”, a declarat Putin la o reuniune guvernamentală prin videoconferinţă.

Vladimir Putin crede că vaccinarea anti-COVID-19 trebuie să rămână opțională

Totodată, Vladimir Putin s-a exprimat ferm cu privire la obligativitatea vaccinării, pe care o respinge: „Cred că vaccinarea ar trebui să rămână voluntară, în special în rândul copiilor”, potrivit The Citizen.

Președintele Rusiei a primit prima doză de vaccin anti-COVID-19 în primăvară, iar duminica trecută, pe cea de-a treia.

„Astăzi, la recomandarea dvs. și a colegilor dvs., am primit o altă vaccinare, Sputnik Light. Aceasta se numește revaccinare”, a declarat Putin în cadrul întâlnirii cu directorul adjunct al Centrului de Cercetare pentru Epidemiologie și Microbiologie Gamaleya.

În plus, președintele Rusiei a primit și un vaccin nazal în această săptămână, aflat în perioada de testare.

Ce efecte adverse a avut Vladimir Putin după administrarea primei doze de vaccin anti-COVID

În urmă cu câteva luni, Putin a dezvăluit ce efecte adverse a avut la scurt timp după vaccinare.

„După prima doză nu am simţit nimic, doar o mică inflamare a braţului, după vreo patru ore. A doua doză am făcut-o la ora 12 AM, iar la ora 12 PM mi-am luat temperatura şi aveam 37,2 C. Când m-am trezit, aveam 36,6. După câteva zile, mi-au analizat sângele şi au găsit un nivel ridicat de anticorpi”, a declarat Vladimir Putin, potrivit The Moscow Times.

De la începutul crizei COVID, Rusia a înregistrat peste 9,4 milioane de infectări cu SARS-COV-2 și peste 267.000 de decese de la începutul crizei.