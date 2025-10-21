B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Putin nu se grăbește să-l revadă pe Trump. Cele două părți nu au în vedere un termen pentru viitorul summit

Putin nu se grăbește să-l revadă pe Trump. Cele două părți nu au în vedere un termen pentru viitorul summit

Adrian Teampău
21 oct. 2025, 16:33
Putin nu se grăbește să-l revadă pe Trump. Cele două părți nu au în vedere un termen pentru viitorul summit
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Vladimir Putin nu se grăbește să-l întâlnească pe Trump
  2. Ce precizări vin de la Ministerul de Externe rus
  3. Summitul pomenit de Trump după discuția cu Vladimir Putin

Vladimir Putin nu se grăbește să se reîntâlnească cu Donald Trump, la un viitor summit. Informația a fost prezentată purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Vladimir Putin nu se grăbește să-l întâlnească pe Trump

Dmitri Peskov a declarat că șansele ca o viitoare întâlnire între cei doi șefi de stat să aibă loc foarte curând sunt minime. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a precizat că Vladimir Putin și Donald Trump nu au stabilit nici un termen concret pentru un summit. Cei doi au avut o conversație telefonică, zilele trecute, în urma căreia s-a spus că vor avea o nouă întrevedere.

Discuția a avut loc în contextul informațiilor potrivit cărora Washingtonul va livra Ucrainei rachete Tomahawk. Deși înclina să aprobe aceste livrări, după discuția cu Putin, Trump s-a răzgândit. El a declarat că acestea sutn necesare armatei americane, motiv pentru care nu vor fi transferate Kievului.

Peskov a declarat o nouă întâlnire dintre Trump și Putin trebuie precedată de pregătiri diplomatice pregătitoare între Moscova şi Washington, relatează AFP.

„Nici preşedintele Putin, nici preşedintele Trump nu au anunţat un termen precis. (…) Atât partea americană, cât şi cea rusă au declarat că acest lucru ar putea necesita timp”, a declarat Dmitri Peskov.

Ce precizări vin de la Ministerul de Externe rus

Ministerul de Externe de la Moscova a transmis un punct de vedere similar cu cel al purtătorului de cuvânt al lui Vladimir Putin. Este prematur să se stabilească un calendar pentru întâlnirea dintre şefii diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, şi americane, Marco Rubio. O astfel de întâlnire este necesară pentru a pune la punct detaliile viitorului summit Putin – Trump pe tema războiului din Ucraina.

„…nici înainte, nici în timpul convorbirii telefonice de ieri nu s-a ridicat în mod specific problema întâlnirii”, a declarat adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov.

Oficialul rus a făcut referire la convorbirea telefonică dintre Lavrov şi Rubio, de luni luni. După aceasta ar putea avea loc o întrevedere directă între cei doi. Iar cu acest prilej s-ar putea organiza și summitul dintre Trump şi Putin, în capitala Ungariei.

Summitul pomenit de Trump după discuția cu Vladimir Putin

Ideea organizării lui unui summit la Budapesta a fost menţionată, pentru prima dată, joia trecută de Donald Trump. El a făcut referire la acest subiect în contextul discuției pe care a avut-o cu Vladimir Putin. Descriind discuția drept „foarte productivă” șeful de la Casa Albă a spus că întâlnirea va fi programată în termen de două săptămâni.

Ipoteza lui Donald Trump pare să nu se concretizeze, așa cum arăta CNN. Întâlnirea dintre cei doi, la Budapesta, are puţine şanse să se concretizeze în viitorul apropiat. Iar acest scenariu pare să fie confirmat de declarațiile venite de la Moscova.

Această a doua întâlnire ar fi menită să ducă la o soluție concretă pentru finalizarea războiului din Ucraina. De altfel, Volodimir Zelenski s-a declarat dispus să participe, dacă va fi invitat.

