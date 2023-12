Vladimir Putin și Kim Jong Un, discuții la Cosmodromul Vostocni din Rusia, o fostă locație sovietică de lansare a rachetelor. Dictatorul nord-coreean a fost însoțit de sora lui (VIDEO)

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și liderul nord-coreean, Kim Jong Un, au purtat marți discuții la Cosmodromul Vostocni, o fostă locație sovietică de lansare a rachetelor, potrivit .

Dictatorul nord-coreean a sosit în extremul orient rus cu trenul. Cei doi oficiali și-au strâns mâinile în fața Cosmodromului Vostocni, iar apoi au intrat înăuntru pentru a inspecta locația.

🇷🇺🇰🇵Russia will help North Korea build satellites. That’s why Putin and Kim Jong-un came to the Vostochny cosmodrome, the Russian president said.

“The leader of North Korea shows great interest in rocket technology, and they are trying to develop space,” he noted.

