Acasa » Externe » Niveluri alarmante de „chimicale eterne”, descoperite în mai multe alimente din Europa. Ce produse sunt afectate

Ana Maria
04 dec. 2025, 18:59
Niveluri alarmante de „chimicale eterne”, descoperite în mai multe alimente din Europa. Ce produse sunt afectate
Sursa foto: unsplash

Niveluri alarmante de „chimicale eterne”, descoperite în mai multe produse alimentare din Europa. Un studiu recent realizat de Reţeaua europeană de acţiune împotriva pesticidelor (PAN Europe) atrage atenția asupra unui pericol invizibil în produsele de zi cu zi. Cerealele pentru micul dejun din Uniunea Europeană sunt cele mai contaminate cu acid trifluoroacetic (TFA).

Potrivit publicației britanice The Guardian, concentrațiile medii de TFA în aceste cereale sunt de 100 de ori mai mari față de cele din apa de la robinet.

Ce este acidul trifluoroacetic și de ce este periculos

TFA este un produs secundar rezultat din descompunerea pesticidelor care conțin PFAS, substanțe chimice foarte persistente folosite încă din anii 1950. Acestea sunt hidrosolubile și se acumulează în apă și sol, fiind absorbite ulterior de plante, ceea ce explică prezența lor în produsele alimentare, precum pâinea, pastele sau biscuiții pentru copii.

PAN Europe avertizează că „TFA, un produs de descompunere al pesticidelor PFAS şi al gazelor fluorurate, este extrem de persistent, de mobil şi de toxic pentru reproducere. Studiile din industrie îl asociază, de asemenea, cu o calitate redusă a spermei şi cu efecte adverse asupra funcţiilor tiroidiană, hepatică şi imunitară”.

Care sunt produsele care conține „chimicale eterne”

Studiul a analizat 65 de produse din 16 țări europene, de la cereale pentru micul dejun și dulciuri, până la paste, croissante și diferite tipuri de pâine.

În urma studiului, a reișit că „alimentul cel mai contaminat este un produs tipic pe bază de cereale pentru micul dejun”, deoarece în ceea ce priveşte acidul trifluoroacetic „concentraţiile medii sunt de 100 de ori mai mari comparativ cu cele din apa de la robinet”.

Rezultatele arată că 81,5% dintre probe conțineau TFA, cu cele mai ridicate niveluri în pâinea integrală cumpărată în Belgia (340 µg/l). De asemenea, pastele italiene testate prezentau o concentrație de 26 µg/l, însă, acest rezultat se bazează pe o singură probă. Acest lucru sugerează că problema ar putea fi mult mai extinsă.

Ce măsuri solicită experții pentru siguranța alimentară

Salomé Roynel, responsabilă de politici în cadrul PAN Europe, subliniază că „toată lumea este expusă la TFA prin multiple căi, inclusiv alimente și apă potabilă. Constatările noastre subliniază nevoia urgentă de a interzice imediat pesticidele PFAS pentru a opri contaminarea ulterioară a lanţului trofic”.

Organizația cere Comisiei Europene și statelor membre să ia măsuri imediate și să monitorizeze atent prezența TFA în alimente. În acest context, Comisia Europeană a început deja să limiteze unele PFAS în produsele de consum, urmând să actualizeze regulamentul REACH privind substanțele chimice în 2026.

