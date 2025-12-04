Un test cu o rachetă balistică intercontinentală (ICBM) rusească, de tip Sarmat, a eșuat imediat după lansare. Proiectilul, lansat dintr-un siloz subteran, s-a prăbușit la câteva sute de metri distanță.

Test eșuat cu o rachetă Sarmat

Racheta balistică intercontinentală RS-28 Sarmat a fost prezentată drept o armă infailibilă, de către propaganda lui Vladimir Putin. ar trebui să producă îngrijorare și teamă în Occident. Acest test menit să intimideze Occidentul a eșuat lamentabil. Racheta, care urma să atingă o ţină situată la aproximativ 6.500 de kilometri, s-a prăbușit la câteva sute de metri de locul lansării, scrie Wired.

Nici și nici regimul de la Kremlin nu a comentat acest incident umilitor, zilele trecute. În schimb, prăbușirea proiectilului a fost văzută și chiar filmată, la câțiva kilometri de baza aeriană Dombarovski, în oblastul Orenbourg. Este o regiune aflată la frontiera cu Kazahstanul.

O înregistrare video postată pe Telegram surprinde racheta Sarmat care deviază imediat după lansare. Aceasta se răsucește în zbor, pierde putere şi se prăbuşeşte provocând un impact violent. O minge de foc se ridică de la sol, urmată de un nor de fum brun-roşcat. Este vorba despre un carburant care arde prematur, un amestec de hidrazină li tetraoxid de azot, folosit la propulsia celor mai puternice ICBM-uri rusești.

Imagini luate din satelit au surprins un crater şi zone arse în apropierea solozului de lansare.

Ce se știe despre racheta Sarmat

Analiștii au confirmat că este vorba despre un test al rachetei RS-28 Sarmat. Aceasta este o armă concepută să atingă ţinte situate la peste 18.000 de kilometri. Astfel, Sarmat este considerată racheta cu cea mai lungă rază de acţiune din lume. Potrivit Center for Strategic and International Studies (CSIS), racheta poate transporta până la zece ogive nucleare de talie mare sau vehicule hipersonice cu propulsie şi cu planare.

Sarmat este menită să înlocuiască flota îmbătrânită de rachete strategice de tip R-36M2 – construită în Ucraina. Este vorba despre o , concepută în vederea războiului nuclear. Oficial, liderii ruși se laudă că este o armă cu adevărat unică, ce ar trebui să dea de gândit inamicilor Rusiei, după cum declara Vladimir Putin.

În ciuda prezentării făcute de propagandă, până în prezent, Sarmat nu a confirmat. Primul zbor de testare la scară mare s-a desfăşurat, în 2022, fără probleme. Ulterior, progranul a înregistrat o serie de eșecuri, între care o explozie, în 2024, care a distrus un siloz strategic.

„Dacă este vorba despre un nou eşec al Sarmat, va fi foarte păgubos pentru viitorul pe termen mediu al disuasiunii nucleare. Înlocuirea rachetelor (de tip) R-36M2 îmbătrânite, care transportă o parte importantă a ogivelor strategice ruseşti, va întârzia şi mai mult, iar mentenanţa lor, asigurată anterior de către Ucraina până în 2014, rămâne incertă”, declară un expert în armament, Etienne Marcuz, de la Fundaţia de Cercetare Strategică. 💥 Russia: Putin’s latest intercontinental ballistic missile RS-28 Sarmat (Satan II) failed spectacularly at the Yasnoe cosmodrome test site in Orenburg region. — Igor Sushko (@igorsushko)

Un test ratat foarte costisitor

Programul Sarmat pare în dificultate, iar resursele militare ruseţti sunt cheltuite pentru susținerea războiului din Ucraina. Această invazie epuizează un număr record de avioane artilerie, drone, dar și alte vehicule. Pe de altă parte, Vladimir Putin se laudă cu arsenalul strategic, încercând să-și intimideze adversarii și pentru a limita ajutoru acordat Ucrainei.

Realitatea arată altceva, însă. Modernizarea forţelor nucleare ruse pare să fi ajuns într-un punct mort. Industria de armament este mobilizată să reconstituie muniţie esenţială pe frontul ucrainean, scrie Wired. Rusia dispune de un stoc de ICBM operaţionale, însă mai uşoare şi care pot să transporte o singură ogivă.

Armata rusă își testează arsenalul nuclear cu regularitate pentru a se asigura că forţele sale sunt pregătite pentru un eventual război de anvergură.

Acest test cu Sarmat a fost anunțat de Vladimir Putin încă de luna trecută. El dădea asigurări că arma va intra în serviciul activ în 2026.