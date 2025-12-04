Institutul american pentru Pace din Washington a fost redenumit oficial „Institutul Donald Trump pentru Pace”. Decizia a fost anunțată cu doar o zi înainte ca președintele Statelor Unite să participe la semnarea unui acord menit să oprească violențele din estul Republicii Democrate Congo.

„Omagiu celui mai mare negociator din istoria țării”

Schimbarea a fost comunicată miercuri dimineață pe contul oficial al diplomației americane de pe platforma X. În mesaj, Departamentul de Stat a publicat și o fotografie cu noua inscripție de pe clădire: „Bine ați venit la Institutul Donald Trump pentru Pace”, conform Agerpres.

Autoritățile au justificat redenumirea printr-un omagiu adus actualului președinte al SUA, Donald J. Trump, pe care îl descriu drept „cel mai mare negociator din istoria țării”.

Decizia este una surprinzătoare, mai ales având în vedere că același institut a fost vizat de Donald Trump în trecut, când acesta a încercat să-l desființeze în primele luni ale primului său mandat, schimbând conducerea și reducând o parte dintre programe.

O instituție cu tradiție, transformată radical

Institutul american pentru Pace a fost fondat în 1984, în timpul președintelui Ronald Reagan, și este finanțat de Congresul SUA.

Până în acest an, funcționa ca un centru independent de analiză și prevenire a conflictelor internaționale și găzduia numeroși cercetători specializați în geopolitică, negocieri și politică externă.

Schimbarea denumirii în „Institutul Donald Trump pentru Pace” marchează o repoziționare majoră și a stârnit ecouri puternice în mediul diplomatic. Unii specialiști au criticat politizarea unei instituții tradițional neutre.

Trump, gazda unui acord de pace între RDC și Rwanda

Joi, președintele Donald Trump va participa la sediul acestei instituții la ceremonia de semnare a unui acord de pace între Republica Democrată Congo și Rwanda.

Documentul ar trebui să oprească violențele persistente din estul RDC, o zonă afectată de conflicte armate de ani de zile.

La eveniment vor fi prezenți președintele RDC, Félix Tshisekedi, și președintele Rwandei, Paul Kagame. Washingtonul consideră acordul un pas „istoric” pentru stabilitatea din regiune.