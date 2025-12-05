Donald Trump a primit Premiul FIFA pentru Pace, distincție care pare creată special pentru el, fiind prima personalitate care îl primește. Trofeul și o medalie i-au fost acordate de președintele forului mondial, Gianni Infantino.

Donald Trump, premiu de consolare în locul Nobelului

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, i-a acordat, vineri, lui Donald Trump Premiul FIFA pentru Pace. S-a întâmplat în cadrul unei ceremonii organizate în contextul tragerii la sorți pentru Cupa Mondială de anul viitor. Competiția se va desfășura anul viitor, iar SUA vor fi gazde alături de Canada și Mexic.

Este ediţia inaugurală a acestui premiu prin care FIFA susține că dorește să aducă un omagiu celor care depun eforturi pentru pace. În fapt, pare o distincție înființată special pentru Donald Trump, după ce a pierdut Premiul Nobel.

Șeful de la a primit trofeul, o medalie precum și un certificat din partea președintelui FIFA. Gianni Infantino a ținut să precizeze că distincția i-a fost oferită „în semn de recunoştinţă pentru acţiunile sale de a promova pacea în lume”.

“Puteţi conta mereu domnule preşedinte pe susţinerea mea, a lumii fotbalului în eforturile pentru pace”, a declarat șeful FIFA.

Cum a reacționat șeful de la Casa Albă

Donald Trump a primit distincția de consolare și a ținut să reamintească realizările sale în domeniul păcii mondiale. El a făcut referire, din nou, la conflictele pe care susține că le-ar fi oprit.

„Am salvat milioane de vieţi. Congo, India – Pakistan… Este o onoare imensă, Gianni. Mulţumesc tuturor. Lumea este un loc mai sigur acum. Vom continua la fel”, a spus Donald Trump.

Șeful de la Casa Albă a pierdut , anul acesta, pe care l-a revendicat sub pretext că ar fi oprit mai multe războaie. Încă din februarie, la o lună după ce a devenit oficial președintele Statelor Unite, el a spus că merită acest premiu. Ulterior, a reluat aceste declarații și chiar a insistat că ar trebui să-l primească.

El a militat deschis pentru a primi premiul Nobel pentru Pace 2025, motivând, într-un discurs la ONU, că în doar șapte luni a încheiat șapte războaie. Mai mult, în perioada dinainte de decizia juriului, el era cotat ca favorit la câștigarea acestuia, de marile case internaționale de pariuri.

Donald Trump a pierdut premiul Nobel

În ciuda mesajelor pe care le-a transmis direct, Donald Trump nu a fost declarat câștigător. Laureata Premiului Nobel pentru Pace de anul acesta a fost . Ea a condus lupta pentru democrație în fața unui autoritarism tot mai extins în Venezuela, după cum a anunțat Comitetul Nobel norvegian în comunicatul în care a anunțat câștigătorul de anul acesta.

După această decizie, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat că membrii comitetului norvegian au pus politica înaintea păcii.

Într-un mesaj pe X, Maria Corina Machado a dedicat Nobelul pentru Pace poporului său, dar şi lui Donald Trump. Ea a spus că se bazează pe sprijinul acestuia pentru a readuce democrația în Venezuela.