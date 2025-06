Volodimir Zelenski, despre discuția cu Nicușor Dan: „Ucraina poate conta pe sprijinul continuu al României”

Volodimir Zelenski a vorbit luni despre întâlnirea pe care a avut-o cu președintele României, Nicușor Dan, în marja Summitului de la Vilnius.

Zelenski a transmis pe X un mesaj în care a spus ce a discutat cu președintele României. Președintele Zelenski l-a felicitat pe Nicușor Dan pentru victoria sa în alegerile prezidențiale.

„Am discutat despre eforturile diplomatice menite să obțină pacea în Ucraina și în întreaga Europă, despre reuniunea de la Istanbul și despre necesitatea de a consolida sancțiunile împotriva Rusiei pentru a împiedica Moscova să își extindă producția militară și să continue războiul.

O atenție deosebită a fost acordată viitorului summit NATO de la Haga”, a mai transmis liderul de la Kiev pe X.

Totodată, el a ținut să-i mulțumească lui Nicușor Dan pentru „asigurarea că Ucraina poate conta pe sprijinul continuu al României, pe susținerea aderării Ucrainei la UE și NATO și pe confirmarea participării personale a președintelui la summitul Ucraina – Europa de Sud-Est care va avea loc la Odesa”.

I met for the first time with Romania’s new President, , and congratulated him on his election victory.

We discussed diplomatic efforts aimed at achieving peace in Ukraine and across Europe, the meeting in Istanbul, and the need to strengthen sanctions against…

