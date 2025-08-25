Volodimir Zelenski a transmis, într-un mesaj publicat pe platforma X că Ucraina preţuieşte cu adevărat sprijinul şi livrările „vitale” ale României de echipament defensiv.

Ce a spus Volodimir Zelenski despre sprijinul oferit de România

Ce a transmis Nicușor Dan

De asemenea, Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru scrisoarea adresată cu ocazia Zilei Independenţei ţării Ucrainei.

„Apreciez amabila scrisoare de felicitare, plină de prietenie, a preşedintelui Nicuşor Dan de Ziua Independenţei Ucrainei. Ucraina şi România se confruntă cu aceleaşi provocări de securitate în regiunea noastră şi facem eforturi împreună pentru a le contracara. Ucraina preţuieşte cu adevărat sprijinul şi livrările vitale ale României de echipament defensiv care ne ajută să protejăm oraşele şi comunităţile noastre. Împreună facem eforturi pentru a ajunge la o pace durabilă”, a scris Zelenski, pe pagina de X, potrivit .

Preşedintele Nicuşor Dan a în scrisoare că „România va continua să fie un partener ferm şi predictibil pentru Ucraina, atât în ceea ce priveşte cooperarea în domeniul securităţii, cât şi mai departe, în procesul de reconstrucţie şi integrare europeană”.

El a afirmat că ţara noastră va continua să ofere „sprijin cuprinzător” ţării vecine în ceea ce priveşte dosarul de integrare.

Nicușor Dan a lăudat curajul și reziliența cetățenilor ucraineni, atât a celor care lupăt neobosit pe front, cât și a civililor care nu își abandonează țara și se opun expansiunii rusești.

„Admirăm curajul și reziliența de care dau dovadă atât forțele armate ucrainene, cât și populația civilă în apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale ale țării. Hotărârea dumneavoastră servește ca un exemplu puternic al luptei pentru libertate și împotriva unui inamic autocratic.

În această zi specială, le urez prietenilor noștri ucraineni puteri reînnoite și speranță neclintită pentru un viitor mai bun”, a încheiat președintele Nicușor Dan.