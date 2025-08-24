B1 Inregistrari!
Nicușor Dan, mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei: Vom sprijini eforturile de reconstrucție și calea către integrarea europeană

24 aug. 2025, 10:57
Nicușor Dan, mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei: Vom sprijini eforturile de reconstrucție și calea către integrarea europeană
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială / YouTube

Nicușor Dan a transmis un mesaj cetățenilor ucraineni, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Președintele a oferit garanții țării vecine că îi va fi alături atât în timpul războiului cu Rusia, cât și după terminarea acestuia, în procesul de reconstrucție și în parcursul către integrare europeană.

Cuprins:

  1. Cum și-a început Nicușor Dan mesajul
  2. Ce urare le-a făcut Nicușor Dan cetățenilor ucraineni

Cum și-a început Nicușor Dan mesajul

În prima parte a mesajul transmis cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, Nicușor Dan i-a felicitat pe cetățenii ucraineni pentru cel de-al 34 an de independență și a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina, în timpul și după încheierea războiului cu Rusia.  de care se bucură și se va bucura țara vecină, fie că războiul cu Rusia va lua sau nu sfârșit în perioada următoare.

„Cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, transmit cetățenilor ucraineni cele mai calde felicitări și urările mele sincere de pace și securitate

În fața agresiunii continue a Rusiei împotriva țării dumneavoastră, aș dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra.”

Vom sprijini eforturile de reconstrucție ale Ucrainei și calea dumneavoastră către integrarea europeană”, a declarat președintele României, potrivit presidency.ro.

Ce urare le-a făcut Nicușor Dan cetățenilor ucraineni

Nicușor Dan a lăudat curajul și reziliența cetățenilor ucraineni, atât a celor care lupăt neobosit pe front, cât și a civililor care nu își abandonează țara și se opun expansiunii rusești.

„Admirăm curajul și reziliența de care dau dovadă atât forțele armate ucrainene, cât și populația civilă în apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale ale țării. Hotărârea dumneavoastră servește ca un exemplu puternic al luptei pentru libertate și democrație împotriva unui inamic autocratic.

În această zi specială, le urez prietenilor noștri ucraineni puteri reînnoite și speranță neclintită pentru un viitor mai bun”, a încheiat președintele Nicușor Dan.

