Volodimir Zelenski, mesaj emoționant la 100 de zile de la începutul invaziei ruse: „Victoria va fi a noastră” (VIDEO)

Volodimir Zelenski a transmis un mesaj impresionant pentru ucraineni la 100 de zile de la debutul invaziei ruse. Înconjurat de mai mulți oficiali ucraineni, Zelenski a transmis mesajul său în oglindă cu cel filmat în prima zi de război. Atunci Zelenski întreaga lume când a spus: „Noi suntem aici. Suntem la Kiev. Apărăm Ucraina.”

⚡️Ukraine’s Zelensky posts a new video of himself and his team outside the presidential administration in Kyiv’s government quarter after rumors in Russian media that he’d fled. “We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine.”

— Christopher Miller (@ChristopherJM)