Răspunsul lui Volodimir Zelenski la varianta să rămână cu o mini-Ucraină!

Volodimir Zelenski a anunțat că nu va încheia un acord de pace cu Rusia până când nu îi sunt restituite toate teritoriile deținute înainte de război. Tratatul de pace este condiționat de retragerea forțelor ruse la poziții de dinaintea invaziei, a spus președintele Ucrainei.

Liderul ucrainean este decis să lupte în continuare, până la retragerea completă a armatei ruse. El a afirmat că acesta este minimul pe care țara sa îl poate accepte.

„Pentru ca războiul să înceteze, Ucraina trebuie să își redobândească granițele de la 23 februarie. Am fost ales de popor ca președinte al Ucrainei, nu ca președinte al unei mini-Ucraine. Aceasta este o condiție foarte importantă”, a spus Zelenski, potrivit

Any peace deal with 🇷🇺 would depend on Russia forces pulling back to their pre-invasion positions, ‘s president says. „I was elected by the people of 🇺🇦 as president of 🇺🇦, not as president of a mini 🇺🇦 of some kind. This is a very important point”

— Glasnost Gone (@GlasnostGone)