Volodimir Zelenski: „Nu vrem să pierdem sprijinul americanilor" din cauza crizei din Orientul Mijlociu

Selen Osmanoglu
15 mart. 2026, 14:35
Volodimir Zelenski: „Nu vrem să pierdem sprijinul americanilor” din cauza crizei din Orientul Mijlociu
Sursă Foto: Captură Video/ Facebook - Володимир Зеленський
Cuprins
  1. Zelenski: SUA sunt concentrate pe Orientul Mijlociu
  2. Ucraina trimite specialiști în Orientul Mijlociu
  3. Kievul vrea tehnologie și finanțare

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina speră să nu piardă sprijinul SUA în războiul cu Rusia, în contextul în care atenția Washingtonului este tot mai concentrată asupra tensiunilor din Orientul Mijlociu. Liderul de la Kiev a afirmat că Ucraina este dispusă să ofere expertiză militară în domeniul dronelor pentru a sprijini aliații occidentali din regiune.

Zelenski: SUA sunt concentrate pe Orientul Mijlociu

În cadrul unei conferințe de presă, ale cărei declarații au fost sub embargo până duminică, Volodimir Zelenski a vorbit despre îngrijorarea Kievului privind menținerea sprijinului american, conform Agerpres.

„Nu vrem să pierdem sprijinul americanilor”, a spus el, adăugând că aceștia „sunt în prezent, fără îndoială, mai concentrați pe Orientul Mijlociu”.

Liderul ucrainean a precizat că Ucraina încearcă să rămână un partener util pentru Statele Unite și aliații săi, oferindu-le expertiza acumulată în războiul împotriva Rusiei.

„Ne demonstrăm disponibilitatea de a ajuta Statele Unite și aliații săi din Orientul Mijlociu oferindu-le expertiza ucraineană în domeniul dronelor și speram sincer că Statele Unite nu vor ignora problema războiului din Ucraina din cauza (conflictului) din Orientul Mijlociu”, a continuat el.

Ucraina trimite specialiști în Orientul Mijlociu

Potrivit declarațiilor președintelui ucrainean, Kievul a trimis deja echipe de specialiști în mai multe state din regiune pentru a ajuta la evaluarea și îmbunătățirea sistemelor de apărare împotriva dronelor.

Zelenski a precizat că fiecare echipă este formată din zeci de experți care pot oferi consultanță tehnică și evaluări detaliate privind modul în care pot fi contracarate atacurile cu drone.

El a menționat că aproape 12 țări din întreaga lume au solicitat sprijinul Ucrainei în acest domeniu.

În această săptămână, liderul de la Kiev a anunțat trimiterea unor echipe în Qatar, United Arab Emirates și Saudi Arabia, iar un alt oficial a precizat că specialiști ucraineni au fost trimiși și la o bază militară americană din Jordan.

Kievul vrea tehnologie și finanțare

Președintele ucrainean a subliniat că implicarea Kievului în sprijinirea aliaților nu înseamnă participarea directă la conflicte.

„Nu este vorba despre implicarea în operațiuni. Noi nu suntem în război cu Iranul”, a spus Zelenski.

„Este vorba despre protecție și o evaluare amănunțită și completă din partea noastră a modului de a contracara (dronele) Shahed”, a adăugat el, referindu-se la dronele dezvoltate de Iran.

În schimbul acestei expertize, Ucraina speră să primească sprijin suplimentar.

„Sincer, pentru noi astăzi, atât tehnologia, cât și finanțarea sunt importante”, a afirmat Zelenski.

Citește și...
Avertisment FCC! Mass-media care „difuzează știri false și informații denaturate” despre războiul din Iran riscă să-și piardă licența de emisie în SUA
Externe
Avertisment FCC! Mass-media care „difuzează știri false și informații denaturate” despre războiul din Iran riscă să-și piardă licența de emisie în SUA
Elveția nu permite avioanelor militare americane să survoleze teritoriul său
Externe
Elveția nu permite avioanelor militare americane să survoleze teritoriul său
Volodimir Zelenski: Rusia furnizează Iranului drone Shahed folosite în atacuri împotriva SUA și Israelului
Externe
Volodimir Zelenski: Rusia furnizează Iranului drone Shahed folosite în atacuri împotriva SUA și Israelului
Adevărul din spatele legendelor despre Baba Vanga. Ce le spunea, de fapt, oamenilor care îi treceau pragul
Externe
Adevărul din spatele legendelor despre Baba Vanga. Ce le spunea, de fapt, oamenilor care îi treceau pragul
Haos în Gaza după o furtună de nisip violentă. Corturi distruse și oameni disperați care încearcă să le salveze (VIDEO)
Externe
Haos în Gaza după o furtună de nisip violentă. Corturi distruse și oameni disperați care încearcă să le salveze (VIDEO)
Perturbări ale transportului maritim la nivel global. Sute de nave comerciale grecești blocate: „În fiecare dimineață auzim explozii” (VIDEO)
Externe
Perturbări ale transportului maritim la nivel global. Sute de nave comerciale grecești blocate: „În fiecare dimineață auzim explozii” (VIDEO)
Hamas îi cere Iranului să nu lovească țările vecine după atacurile americano-israeliene
Externe
Hamas îi cere Iranului să nu lovească țările vecine după atacurile americano-israeliene
Atac rusesc asupra Kievului: patru morți și zeci de răniți într-un raid aerian
Externe
Atac rusesc asupra Kievului: patru morți și zeci de răniți într-un raid aerian
Panica unui bărbat care a devenit albastru cu totul: „Arătam ca un personaj din Avatar”. Medicii au izbucnit în râs când au aflat cauza (FOTO)
Externe
Panica unui bărbat care a devenit albastru cu totul: „Arătam ca un personaj din Avatar”. Medicii au izbucnit în râs când au aflat cauza (FOTO)
Ideologul lui Putin le cere rușilor să accepte supravegherea totală a statului: Libertatea e o utopie trădătoare
Externe
Ideologul lui Putin le cere rușilor să accepte supravegherea totală a statului: Libertatea e o utopie trădătoare
16:26 - Avertisment FCC! Mass-media care „difuzează știri false și informații denaturate” despre războiul din Iran riscă să-și piardă licența de emisie în SUA
15:47 - Summit la Oslo. Statele nordice și Canada își întăresc cooperarea în Arctica
15:16 - Șofer de 19 ani, amendat după ce și-a echipat mașina cu stroboscoape roșu-albastru similare celor de poliție
13:49 - Ministerul Culturii, după incendiul de la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni: Se evaluează pagubele și măsurile de protejare a patrimoniului
13:16 - Grup infracțional de contrabandă cu țigarete, prins de autorități după descinderi în trei județe
12:35 - Bolojan, mesaj de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Ne amintește tuturor de valorile libertății, demnității și solidarității care au stat la baza construirii Europei moderne”
12:04 - Nicușor Dan, mesaj cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni: Parteneriatul între majoritate și minorități, un punct forte pentru România
11:52 - Incendiu la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni. Traficul pe DN1 este restricționat (FOTO/VIDEO)
10:56 - Fetiță răpită acum aproape șase ani, găsită în siguranță în Carolina de Nord. Ce s-a întâmplat cu aceasta
10:24 - Elveția nu permite avioanelor militare americane să survoleze teritoriul său