Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina speră să nu piardă sprijinul SUA în războiul cu Rusia, în contextul în care atenția Washingtonului este tot mai concentrată asupra tensiunilor din Orientul Mijlociu. Liderul de la Kiev a afirmat că Ucraina este dispusă să ofere expertiză militară în domeniul dronelor pentru a sprijini aliații occidentali din regiune.

Zelenski: SUA sunt concentrate pe Orientul Mijlociu

În cadrul unei conferințe de presă, ale cărei declarații au fost sub embargo până duminică, Volodimir Zelenski a vorbit despre îngrijorarea Kievului privind menținerea sprijinului american, conform Agerpres.

„Nu vrem să pierdem sprijinul americanilor”, a spus el, adăugând că aceștia „sunt în prezent, fără îndoială, mai concentrați pe Orientul Mijlociu”.

Liderul ucrainean a precizat că Ucraina încearcă să rămână un partener util pentru Statele Unite și aliații săi, oferindu-le expertiza acumulată în războiul împotriva Rusiei.

„Ne demonstrăm disponibilitatea de a ajuta Statele Unite și aliații săi din Orientul Mijlociu oferindu-le expertiza ucraineană în domeniul dronelor și speram sincer că Statele Unite nu vor ignora problema războiului din Ucraina din cauza (conflictului) din Orientul Mijlociu”, a continuat el.

Ucraina trimite specialiști în Orientul Mijlociu

Potrivit declarațiilor președintelui ucrainean, Kievul a trimis deja echipe de specialiști în mai multe state din regiune pentru a ajuta la evaluarea și îmbunătățirea sistemelor de apărare împotriva dronelor.

Zelenski a precizat că fiecare echipă este formată din zeci de experți care pot oferi consultanță tehnică și evaluări detaliate privind modul în care pot fi contracarate atacurile cu drone.

El a menționat că aproape 12 țări din întreaga lume au solicitat sprijinul Ucrainei în acest domeniu.

În această săptămână, liderul de la Kiev a anunțat trimiterea unor echipe în Qatar, United Arab Emirates și Saudi Arabia, iar un alt oficial a precizat că specialiști ucraineni au fost trimiși și la o bază militară americană din Jordan.

Kievul vrea tehnologie și finanțare

Președintele ucrainean a subliniat că implicarea Kievului în sprijinirea aliaților nu înseamnă participarea directă la conflicte.

„Nu este vorba despre implicarea în operațiuni. Noi nu suntem în război cu Iranul”, a spus Zelenski.

„Este vorba despre protecție și o evaluare amănunțită și completă din partea noastră a modului de a contracara (dronele) Shahed”, a adăugat el, referindu-se la dronele dezvoltate de Iran.

În schimbul acestei expertize, Ucraina speră să primească sprijin suplimentar.

„Sincer, pentru noi astăzi, atât tehnologia, cât și finanțarea sunt importante”, a afirmat Zelenski.