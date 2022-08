Volodimir Zelenski, supărat pe oficialii săi: „Cu cât veți divulga mai puține detalii despre planurile noastre de apărare, cu atât mai bine va fi pentru punerea în aplicare a acestor planuri”

Președintele ucrainean i-a atacat pe oficialii săi guvernamentali pe care i-a făcut iresponsabili, deoarece fac publice tacticile militare ale Kievului doar pentru nişte titluri „zgomotoase”, potrivit Reuters.

Volodimir Zelenski, supărat pe oficialii săi

În urma unor explozii majore care au distrus marți o bază aeriană rusă din Crimeea, ziarele The New York Times și The Washington Post au citat oficiali sub protecţia anonimatului, potrivit cărora pentru distrugerea aerodromului.

Cu toate acestea, guvernul de la Kiev a refuzat să spună dacă a fost în spatele exploziilor.

„Războiul nu este cu siguranță momentul pentru vanitate și declarații zgomotoase. Cu cât veți divulga mai puține detalii despre planurile noastre de apărare, cu atât mai bine va fi pentru punerea în aplicare a acestor planuri de apărare”, a declarat Volodimir Zelenski în mesajul video adresat zilnic naţiunii.

„Dacă vreți să generați titluri zgomotoase, acesta este un lucru iresponsabil. Dacă doriți victoria Ucrainei, este altceva, și ar trebui să fiți conștienți de responsabilitatea pe care o aveți pentru fiecare cuvânt pe care îl spuneți despre planurile de apărare sau de contraatac ale statului nostru”, a spus liderul de la Kiev.

Președintele Ucrainei