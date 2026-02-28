Armata iraniană a anunțat că a lansat atacuri asupra a patru baze militare americane din Qatar, Bahrein, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite, ca ripostă la israeliene și americane asupra Iranului. Panica s-a instaurat în mai multe state din regiunea Golfului Persic și în țările vecine.

Atacuri iraniene asupra bazelor americane

O rachetă iraniană a provocat „daune semnificative” pe pista unei baze aeriene din Kuweit care găzduieşte soldați italieni. Totuși, niciunul nu a fost rănit, aceștia fiind în siguranță în buncăre, a anunțat ministrul italian de Externe, Antonio Tajani.

În schimb, atacul iranian asupra Abu Dhabi s-a soldat cu moartea unui civil de origine asiatică. Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a transmis că resturi de rachetă au căzut într-o zonă rezidențială și l-au ucis pe acest om.

Explozii s-au auzit şi la Ierusalim, dar nu au fost raportate victime.

Sistemul Patriot al qatarezilor, fabricat de americani, a interceptat rachetele iraniene.

Străzii pustii sau magazine aglomerate

Imagini din Abu Dhabi arată oamenii fugind panicați pe străzi.

Și Kuweitul a anunțat că a respins restul atacurilor iraniene.

Imagini din Bahrain și Liban arată oamenii îngrămădindu-se la benzinării și magazine să-și facă provizii, de teama unei blocade prelungite.

În schimb, în Iordania oamenii au respectat indicațiile autorităților și au rămas la adăpost, așa că multe străzi erau pustii.