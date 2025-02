Individul care a încercat să-l asasineze pe fostul premier japonez Fumio Kishida, în 2023, a fost condamnat la . Judecătorii l-au găsit vinovat de tentativă de asasinat.

În 2023, în timpul unei vizite electorale într-un sat pescăresc din departamentul Wakayama, Fumio Kishida a fost vizat de un atac cu bombă. Un bărbat în vârstă de 24 de ani a aruncat asupra sa un exploziv artizanal. Ryuji Kimura, așa cum se numește atacatorul, a fost arestat imediat de autorități. Două persoane au fost rănite, la momentul respectiv, în explozie, dar a scăpat nevătămat.

Tribunalul din Wakayama l-a condamnat miercuri pe Ryuji Kimura la 10 ani de închisoare pentru tentativă de asasinat. Informația a fost difuzată de canalul public de televiziune NHK şi de agenţia de presă Jiji.

Procurorii au cerut o pedeapsă de 15 ani de închisoare, iar apărarea a pledat pentru o pedeapsă de trei ani, susţinând că acuzatul nu avea intenţia de a-l ucide pe Kishida, potrivit Jiji.

O purtătoare de cuvânt a tribunalului nu a putut confirma deocamdată aceste informaţii.

