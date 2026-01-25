B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Zelenski cere aliaților mai mult sprijin pentru apărarea aeriană a Ucrainei. Cum afectează atacurile rusești viața din Kiev

Zelenski cere aliaților mai mult sprijin pentru apărarea aeriană a Ucrainei. Cum afectează atacurile rusești viața din Kiev

Iulia Petcu
25 ian. 2026, 16:05
Zelenski cere aliaților mai mult sprijin pentru apărarea aeriană a Ucrainei. Cum afectează atacurile rusești viața din Kiev
Sursa foto:: Hepta - Zuma Press / POU
Cuprins
  1. De ce cere Zelenski mai multe sisteme de apărare aeriană
  2. Cât de gravă este situația energetică din capitala Ucrainei
  3. Ce rol joacă ajutorul alimentar și logistica de urgență

Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au agravat dramatic situația umanitară din plină iarnă, afectând în special capitala Kiev. În acest context, președintele Volodimir Zelenski a reluat apelurile către aliați pentru sprijin militar suplimentar, în special pentru apărarea aeriană.

De ce cere Zelenski mai multe sisteme de apărare aeriană

Prezent la Vilnius, Volodimir Zelenski a atras atenția asupra intensității atacurilor rusești din ultimele zile și a impactului direct asupra populației civile. Potrivit acestuia, „Numai în această săptămână, ruşii au lansat peste 1.700 de drone de atac, peste 1.380 de bombe ghidate şi 69 de rachete de diferite tipuri”.

În fața acestui val de atacuri, liderul ucrainean a subliniat necesitatea unui sprijin constant din partea partenerilor occidentali. „De aceea, sunt necesare rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană în fiecare zi şi continuăm să colaborăm cu Statele Unite şi Europa pentru a asigura o mai bună protecţie a spaţiului nostru aerian”, a declarat Zelenski.

Cât de gravă este situația energetică din capitala Ucrainei

Bombardamentele repetate asupra centralelor electrice și rețelelor de distribuție au lăsat sute de mii de oameni fără electricitate și încălzire, în condiții de iarnă severă. Situația este deosebit de critică la Kiev, oraș aflat constant în vizorul atacurilor aeriene rusești.

Primarul capitalei, Vitali Kliciko, a anunțat amploarea pagubelor produse în urma unui atac recent. „În prezent, în Kiev sunt 1.676 de blocuri fără încălzire, în urma atacului inamic asupra oraşului pe 24 ianuarie”, a declarat edilul. Autoritățile locale spun că echipele de intervenție lucrează continuu, însă eforturile sunt îngreunate de atacurile repetate, relatează Digi24.

Pentru a face față crizei, autoritățile ucrainene au activat o rețea extinsă de adăposturi și centre de sprijin. Ministerul de Interne a anunțat că în Kiev funcționează aproximativ 1.300 de „puncte de invulnerabilitate”, alături de 91 de centre de încălzire operate de Serviciul de Urgență de Stat.

Ministrul de interne, Igor Klimenko, a precizat că infrastructura de sprijin este în curs de extindere. „În plus, desfăşurăm alte două mari puncte suplimentare, fiecare cu o suprafaţă de 700 de metri pătraţi”, a declarat acesta. În aceste spații, locuitorii pot beneficia de căldură, băuturi calde și comunicații de bază.

Ce rol joacă ajutorul alimentar și logistica de urgență

Pe lângă problema încălzirii, lipsa gazelor afectează și posibilitatea oamenilor de a găti. În acest context, autoritățile au organizat puncte de distribuție a hranei calde, cu sprijinul organizațiilor internaționale.

Premierul Iulia Sviridenko a anunțat că „(…) Mâncarea este pregătită de reprezentanţii World Central Kitchen şi ai Crucii Roşii, cu care Serviciul de Urgenţă de Stat a semnat un memorandum de cooperare”. Potrivit acesteia, într-o singură săptămână au fost distribuite peste 26.000 de mese calde, iar 41 de bucătării de campanie sunt deja pregătite.

