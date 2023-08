Zelenski cere comunității mondiale să reacționeze după noul atac asupra infrastructurii portuare din sudul Ucrainei: „Rusia poate și trebuie să fie oprită!”

După noul atac asupra infrastructurii portuare din sudul Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski a declarat că armat rusă „lovește din nou porturile, cerealele, securitatea alimentară globală” și cere comunității mondiale să reacționeze, conform .

„Lumea trebuie să reacționeze. Atunci când porturile civile sunt vizate, când teroriștii distrug în mod deliberat chiar și elevatoare industriale, aceasta este o amenințare pentru toată lumea de pe toate continentele. Rusia poate și trebuie să fie oprită”, a spus Zelenski, după atacul nocturn asupra infrastructurii portuare de la Dunăre.

În urma retragerii din acordul privind cerealele, Rusia a bombardat porturile din regiunea Odesa.

a avut loc în noaptea de marți spre miercuri.

Rusia a atacat portul Izmail, situat în sudul regiunii Odesa, la 62 de km de Galați. Atacul a fost filmat din Tulcea, iar imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare.

Potrivit primelor informații, cel puțin 10 drone Shahed au avariat infrastructura portuară și au distrus un depozit de petrol.

: Footage taken from the Romanian border village of Tulcea shows fire in Izmail, Odesa oblast due to Russian Shahed drone attack.

