Președintele Ucrainei, , a transmis un mesaj ferm pe platforma X, acuzând că este responsabilă pentru prelungirea conflictului. Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina rămâne deschisă dialogului și este pregătită pentru orice scenariu, însă lipsa de voință din partea Rusiei blochează orice progres spre pace.

„Este clar pentru întreaga lume că Rusia poartă vina pentru faptul că războiul continuă”, a declarat Zelenski.

Zelenski a precizat că a avut o întâlnire cu comandanții militari, în care s-a discutat inclusiv despre „baza militară pentru diplomație” și următoarea reuniune tehnică. Ucraina lucrează pentru ca aceasta să aibă loc cât mai curând, afirmând că scopul nu este prelungirea războiului, ci pregătirea pentru orice eventualitate.

În lipsa unui răspuns din partea Rusiei, președintele ucrainean susține că presiunea globală este singura cale prin care se poate schimba situația.

„Ne facem partea, prin apărare și operațiuni active. Le mulțumesc tuturor luptătorilor noștri pentru reziliență și rezultate reale”, a adăugat Zelenski.

