B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump: „Putin nu este mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist”

Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump: „Putin nu este mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist”

Selen Osmanoglu
17 oct. 2025, 13:00
Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump: „Putin nu este mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist”
Sursa foto: X
Cuprins
  1. Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump
  2. O viziune optimistă
  3. „Nimic nu s-a schimbat pentru Rusia”

Zelenski este încrezător în ceea ce privește discuțiile de pace cu președintele american Donald Trump. El consideră că procesul de pace din Orientul Mijlociu ar putea fi un impuls pentru încheierea războiului din Ucraina.

Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump

Zelenski a anunțat, pe pagina sa de X, că a ajuns în Wahington. El a anunțat că are planificate întâlniri cu reprezentanți ai companiilor de apărare.

„Astăzi am întâlniri cu reprezentanți ai companiilor de apărare – producători de arme puternice care ne pot întări cu siguranță protecția. În special, vom discuta despre aprovizionarea suplimentară a sistemelor de apărare aeriană”, a scris el pe X.

„De asemenea, mă voi întâlni astăzi cu reprezentanți ai companiilor energetice americane. Acum, în timp ce Rusia pariază pe teroare împotriva sectorului nostru energetic și efectuează lovituri zilnice, lucrăm pentru a asigura rezistența Ucrainei”, a adăugat.

O viziune optimistă

„Mâine, este programată o întâlnire cu președintele Trump – și ne așteptăm ca impulsul de combatere a terorii și războiului care a avut succes în Orientul Mijlociu să ajute la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski, ieri, pe X.

„ Putin nu este cu siguranță mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist. Limbajul puterii și al dreptății va funcționa inevitabil și împotriva Rusiei. Putem vedea deja că Moscova se grăbește să reia dialogul de îndată ce aude de Tomahawks”, a adăugat.

„Nu trebuie să existe altă alternativă decât pacea și securitatea garantată în mod fiabil – și este esențial să protejăm oamenii de loviturile și atacurile rusești cât mai curând posibil. Mulțumesc tuturor celor care ajută!”, a încheiat el.

„Nimic nu s-a schimbat pentru Rusia”

Ulterior, câteva ore mai târziu după ce a ajuns la Washington, Zelenski anunța că Rusia „încă terorizează” Ucraina.

„Nimic nu s-a schimbat pentru Rusia – încă terorizează viața în Ucraina. Un roi de drone a lovit Kryvyi Rih, lovind infrastructura civilă. Mai erau zeci de drone de atac pe cerul nostru. Au fost observate și rachete. De fapt, nu a trecut nicio noapte în ultimele săptămâni fără lovituri rusești asupra Ucrainei. Cele mai multe dintre ținte sunt infrastructura – o campanie sistematică de teroare împotriva sectorului nostru energetic”, a scris el, pe X.

„Rusia încearcă să lase această parte a Europei o insulă de pericol și chin pentru viața umană. Este esențial să nu lăsăm acest lucru să se întâmple. Rusia va fi forțată să oprească războiul odată ce nu va mai putea să-l continue. Iar adevărata pregătire a Rusiei pentru pace nu constă în cuvinte – Putin nu a fost niciodată lipsit de acestea – ci în încetarea loviturilor și a crimelor, și tocmai aici are o problemă”, a adăugat.

„Prin urmare, fiecare sistem de apărare aeriană pentru Ucraina contează – salvează vieți. Fiecare decizie care ne poate întări aduce sfârșitul războiului mai aproape. Securitatea poate fi garantată dacă tot ceea ce am convenit, inclusiv aici la Washington, este pus în aplicare. Mulțumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina!”, a încheiat.

Tags:
Citește și...
Viktor Orban, despre întâlnirea Trump-Putin: „Am stabilit cele mai importante sarcini şi pregătirile au început”
Externe
Viktor Orban, despre întâlnirea Trump-Putin: „Am stabilit cele mai importante sarcini şi pregătirile au început”
Rogobete, întâlnire cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al SUA. Ce s-a discutat la Washington
Externe
Rogobete, întâlnire cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al SUA. Ce s-a discutat la Washington
50.000 de buncăre pentru aproape 5,5 milioane de locuitori. Iată ce țară NATO își poate adăposti întreaga populație în caz de război
Externe
50.000 de buncăre pentru aproape 5,5 milioane de locuitori. Iată ce țară NATO își poate adăposti întreaga populație în caz de război
Câinii devin „bagaje” în avion. L-ai pierdut, nu poți cere despăgubire mai mare. Cum sună decizia Curții de Justiție a UE
Externe
Câinii devin „bagaje” în avion. L-ai pierdut, nu poți cere despăgubire mai mare. Cum sună decizia Curții de Justiție a UE
Zelenski, pregătit să vorbească cu Trump despre rachetele Tomahawk. Liderul american se va întâlni și cu Putin
Externe
Zelenski, pregătit să vorbească cu Trump despre rachetele Tomahawk. Liderul american se va întâlni și cu Putin
Un tablou semnat de Picasso a dispărut în timpul unui transport de la Madrid la Granada. La ce sumă este evaluată pictura
Externe
Un tablou semnat de Picasso a dispărut în timpul unui transport de la Madrid la Granada. La ce sumă este evaluată pictura
Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Vladimir Putin lângă România, mai exact, în Ungaria. Ce au discutat cei doi la telefon cu privire la războiul „rușinos” dintre Rusia și Ucraina
Externe
Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Vladimir Putin lângă România, mai exact, în Ungaria. Ce au discutat cei doi la telefon cu privire la războiul „rușinos” dintre Rusia și Ucraina
O artistă a fost arestată la Sankt Petersburg după ce a cântat o piesă anti-Putin: „Să tremure bătrânul de frică”
Externe
O artistă a fost arestată la Sankt Petersburg după ce a cântat o piesă anti-Putin: „Să tremure bătrânul de frică”
Acuzații grave: Pudra Johnson & Johnson pentru bebeluși, contaminată cu o substanță cancerigenă. Mii de oameni au dat compania în judecată
Externe
Acuzații grave: Pudra Johnson & Johnson pentru bebeluși, contaminată cu o substanță cancerigenă. Mii de oameni au dat compania în judecată
Un vaccin „inteligent” cu nanoparticule ar putea antrena sistemul imunitar să respingă cancerul. Ce au descoperit oamenii de știință
Externe
Un vaccin „inteligent” cu nanoparticule ar putea antrena sistemul imunitar să respingă cancerul. Ce au descoperit oamenii de știință
Ultima oră
13:37 - Matei Sumbasacu, inginer structurist, despre explozia din Rahova: „Blocul nu a fost proiectat pentru o explozie” (VIDEO)
13:35 - Cazul femeii găsite fără suflare, lângă Capitală: Procurorii susțin că a fost ucisă de iubitul propriei fiice
13:23 - Primăria Sectorului 6, mobilizare totală după explozia din Rahova: „Suntem alături de colegii de la Primăria Sectorului 5 și de comunitatea din vecinătate”
13:02 - Corupție de amploare! Pe lângă șefa Spitalului Militar, alți 18 angajați sunt urmăriți penal de DNA pentru abuz în serviciu
12:56 - Mesajul tulburător, postat de o locatară a blocului din Rahova: „Vine, oprește gazul, pune o hârtie la avizierul blocului și pleacă omul”
12:28 - Rogobete, despre explozia din Rahova: „Sunt 13 pacienți internați în spitale”/ Arafat: „Să nu riscați să intrați în zona cu risc. Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde”
12:21 - Cum îți dai seama dacă ai scurgeri de gaze în casă? Iată primele semne, dar și cum trebuie să acționezi
11:57 - Viktor Orban, despre întâlnirea Trump-Putin: „Am stabilit cele mai importante sarcini şi pregătirile au început”
11:56 - Raed Arafat, după explozia puternică din Rahova: „Nu riscați să intrați în bloc. Este cu risc de colaps” (VIDEO)
11:50 - A murit sora lui Adrian Năstase! Dana Barb avea 72 de ani. Ce mesaj a transmis fostul premier