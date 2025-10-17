Zelenski este încrezător în ceea ce privește discuțiile de pace cu președintele american Donald Trump. El consideră că procesul de din Orientul Mijlociu ar putea fi un impuls pentru încheierea războiului din Ucraina.

Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump

Zelenski a anunțat, pe pagina sa de , că a ajuns în Wahington. El a anunțat că are planificate întâlniri cu reprezentanți ai companiilor de apărare.

„Astăzi am întâlniri cu reprezentanți ai companiilor de apărare – producători de arme puternice care ne pot întări cu siguranță protecția. În special, vom discuta despre aprovizionarea suplimentară a sistemelor de apărare aeriană”, a scris el pe X.

„De asemenea, mă voi întâlni astăzi cu reprezentanți ai companiilor energetice americane. Acum, în timp ce Rusia pariază pe teroare împotriva sectorului nostru energetic și efectuează lovituri zilnice, lucrăm pentru a asigura rezistența Ucrainei”, a adăugat.

O viziune optimistă

„Mâine, este programată o întâlnire cu președintele Trump – și ne așteptăm ca impulsul de combatere a terorii și războiului care a avut succes în Orientul Mijlociu să ajute la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski, ieri, pe X.

„ Putin nu este cu siguranță mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist. Limbajul puterii și al dreptății va funcționa inevitabil și împotriva Rusiei. Putem vedea deja că Moscova se grăbește să reia dialogul de îndată ce aude de Tomahawks”, a adăugat.

„Nu trebuie să existe altă alternativă decât pacea și securitatea garantată în mod fiabil – și este esențial să protejăm oamenii de loviturile și atacurile rusești cât mai curând posibil. Mulțumesc tuturor celor care ajută!”, a încheiat el.

Already in Washington. Today, I am having meetings with representatives of defense companies – producers of powerful weapons that can definitely strengthen our protection. In particular, we will discuss additional supplies of air defense systems. I will also meet today with… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)

„Nimic nu s-a schimbat pentru Rusia”

Ulterior, câteva ore mai târziu după ce a ajuns la Washington, Zelenski anunța că Rusia „încă terorizează” Ucraina.

„Nimic nu s-a schimbat pentru Rusia – încă terorizează viața în Ucraina. Un roi de drone a lovit Kryvyi Rih, lovind infrastructura civilă. Mai erau zeci de drone de atac pe cerul nostru. Au fost observate și rachete. De fapt, nu a trecut nicio noapte în ultimele săptămâni fără lovituri rusești asupra Ucrainei. Cele mai multe dintre ținte sunt infrastructura – o campanie sistematică de teroare împotriva sectorului nostru energetic”, a scris el, pe X.

„Rusia încearcă să lase această parte a Europei o insulă de pericol și chin pentru viața umană. Este esențial să nu lăsăm acest lucru să se întâmple. Rusia va fi forțată să oprească războiul odată ce nu va mai putea să-l continue. Iar adevărata pregătire a Rusiei pentru pace nu constă în cuvinte – Putin nu a fost niciodată lipsit de acestea – ci în încetarea loviturilor și a crimelor, și tocmai aici are o problemă”, a adăugat.

„Prin urmare, fiecare sistem de apărare aeriană pentru Ucraina contează – salvează vieți. Fiecare decizie care ne poate întări aduce sfârșitul războiului mai aproape. Securitatea poate fi garantată dacă tot ceea ce am convenit, inclusiv aici la Washington, este pus în aplicare. Mulțumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina!”, a încheiat.