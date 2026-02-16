B1 Inregistrari!
Zelenski, la Conferința de Securitate de la München: „Putin nu mai are mult timp"

Zelenski, la Conferința de Securitate de la München: „Putin nu mai are mult timp”

Selen Osmanoglu
16 feb. 2026, 10:38
Zelenski, la Conferința de Securitate de la München: „Putin nu mai are mult timp”
Volodimir Zelenski Sursa foto: X
Cuprins
  1. Poziția lui Putin
  2. Alegerile în Ucraina și opinia populației
  3. Conferința de Securitate de la München și tensiunile globale

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat la Conferința de Securitate de la München că liderul rus Vladimir Putin se află într-o poziție dificilă și „nu mai are mult timp”, subliniind totodată că alegerile în Ucraina ar putea fi organizate doar în anumite condiții de securitate și pace temporară.

Poziția lui Putin

Zelenski a afirmat că se simte liber și sigur în fața lumii, accentuând diferența de vârstă și determinarea sa, într-un interviu acordat publicației Politico.

„Cred că Putin este, de asemenea, într-o poziție dificilă, pentru că eu pot vorbi cu dumneavoastră și pot da mâna, nu mi-e frică, vreau să fiu liber. Sunt aici, mă vedeți. Sunt un om liber. Și sunt mai tânăr decât Putin. Credeți-mă, asta e important. El nu mai are mult timp. Nu mult timp, Doamne ajută”, a declarat liderul ucrainean.

Alegerile în Ucraina și opinia populației

Întrebat despre desfășurarea alegerilor în timpul războiului, Zelenski a menționat că aproximativ 90% dintre ucraineni se opun organizării scrutinului în actualul context de securitate: „Este interesant că 90% sunt împotriva alegerilor acum, dacă pe cineva interesează ce cred ucrainenii”.

Totuși, președintele ucrainean a explicat că alegerile ar putea fi organizate dacă s-ar obține un armistițiu de două-trei luni, iar președintele american Donald Trump ar exercita presiuni asupra Rusiei pentru a stopa ofensiva.

Acesta a conturat trei pași esențiali pentru o astfel de negociere: garanții de securitate solide pentru Ucraina, un pachet de reconstrucție și un contact direct cu Putin pentru a-i cere să oprească avansul militar.

Zelenski a subliniat: „Dar dacă Putin spune «nu», președintele Trump trebuie să ne dea tot ce avem nevoie ca să ne salvăm, să ne apărăm și să rămânem puternici. Dar cred că trebuie să încheiem războiul, nu să continuăm să luptăm”.

Conferința de Securitate de la München și tensiunile globale

Ediția din 2026 a Conferinței de Securitate de la München (13–15 februarie) a reunit lideri politici, oficiali militari și experți din întreaga lume pentru a discuta provocările majore ale securității globale. Cel mai discutat subiect a fost războiul din Ucraina și relațiile internaționale cu Rusia.

Discursul secretarului de stat american Marco Rubio a accentuat nevoia Europei de a-și consolida autonomia strategică și capacitățile de apărare, pe fondul schimbării relațiilor transatlantice și al tensiunilor geopolitice.

Liderii europeni au pledat pentru cooperare militară mai strânsă și pentru întărirea mecanismelor comune de apărare, subliniind importanța solidarității în fața agresiunii rusești.

